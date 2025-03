Larisa Iordache a devenit în luna februarie pentru prima dată mamă. Aceasta se pregătește acum de botezul fiicei sale.

Larisa Iordache și Cristian Chiriță și-au unit destinele anul trecut, într-o ceremonie restrânsă. În luna februarie 2025, cei doi au devenit pentru prima dată părinți.

Larisa Iordache a dezvăluit cine vor fi nașii de botez ai Amirei. Pregătirile sunt în toi: „Vom vedea cum decurg lucrurile”

Larisa Iordache este o mămică fericită. Gimnasta postează constant imagini și filmulețe cu fetița sa, de care pare că nu se poate despărți. Amira își bucură părinții în fiecare zi. Aceștia își doresc tot ce este mai bun pentru micuță.

Gimnasta găsește un mare sprijin în soțul ei, dar și în soacră. Atât Larisa, cât și Cristian au grijă de fetiță, făcând cu schimbul de multe ori. Mai mult decât atât, bunicii sunt gata să dea o mână de ajutor oricând.

„E alături de mine Cristian. Din punctul meu de vedere ne descurcăm super ok, pentru că atunci când sunt eu obosită, se ocupă el de cea micuță, când e el obosit, mă ocup eu. Plus că el mai are și antrenamente, competiții, dar sunt alături de noi soacra și socrul meu și familia mea, desigur, și ne ajutăm reciproc.

Mama lui Cristian este foarte implicată și ne ajută foarte mult, stă cu bebelușa. De exemplu, în weekend, Cristian a avut competiții și am putut să merg să-l susțin.

A stat mama lui Cristian cu bebelușa toată ziua. Dacă vrem să ieșim în oraș o oră-două, nu este nicio problemă, este ea acolo și stă cu cea micuță. E plăcut să văd că avem susținere și ajutor și că putem să avem timp și pentru noi”, a declarat gimnasta, conform unei surse.

Larisa Iordache și Cristian Chiriță au ales și data botezului. Amira va deveni creștină pe data de 8 iunie, aceeași zi în care cei doi sportivi și-au unit destinele. Această dată este foarte specială pentru ei, simbolizând și iubirea lor infinită.

Totodată, au ales această dată și pentru că la momentul respectiv, Larisa era însărcinată, însă nu știa acest lucru.

Ei au dezvăluit și cine vor fi nașii micuței. Au ales doi prieteni apropiați ai familiei pentru a fi părinți spirituali Amirei.

„Am pornit și cu ideea de cununie să fie restrânsă, dar ne-am lungit puțin. Acum suntem pe aceeași idee să mergem pe restrâns, dar vom vedea cum decurg lucrurile.

Pentru că ne dorim ca toată lumea care își dorește să fie alături de cea micuță, că e despre ea vorba, să fie alături de ea. Nașii fetiței vor fi Alina și Marius, prieteni de familie”, a dezvăluit Larisa Iordache.