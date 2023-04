Cum a reacționat Bogdan de la Ploiești când o fană i-a cerut numărul de telefon, în timpul concertului. Gestul făcut pe scenă

Bogdan de la Ploiești este unul dintre cei mai apreciați cântăreți ai momentului. Fanii lui stau la coadă pentru a participa la unul dintre concertele sale și se înghesuie să ajună în primele rânduri. În același timp, și el păstrează o relație foarte apropiată cu cei care îl îndrăgesc. Artistul își ține urmăritorii la curent cu tot ce e nou în viața lui și mai mult, interacționează cu aceștia cât de des poate.

Ce gest neașteptat a făcut Bodgan de la Ploiești când o fană i-a cerut numărul de telefon, chiar pe scenă

Bogan de la Ploiești a postat, recent, pe rețelele sociale un videoclip realizat chiar în timpul unuia dintre concertele sale. În timp ce se afla pe scenă, aceasta a primit din public telefonul unei fane care îl ruga să își dea numărul său.

Fără să stea prea mult pe gânduri, acesta a luat telefonul fanei și a tastat un număr pe el.

„Mi-a dat așa, adică trebuie să-i dau numărul meu, nu? Trebuie să-ți dau numărul, nu?

Gata! Ți-am dat numărul meu, dar să nu-l dai la nimeni. Promiți? Suni acolo și întrebi de mine”, i-a spus artistul fanei, după ce a tastat „112” pe telefonul ei.

Motivul pentru care Bogdan de la Ploiești nu-și dorește să se căsătoreasca. Ce a explicat cântărețul

Cu toate că îi are pe părinții săi drept model, acesta a mărturisit că nu își dorește să facă pasul cel mare. Mai mult, el are o explicație foarte clară.

Bogdan de la Ploiești a dezvăluit care este motivul pentru care el nu ia în calcul să se căsătorească. Acesta spune că el nu poate fi fidel și de aceea alege să nu se așeze la casa lui.

"Nu vreau sa ma casatoresc, eu am niste conceptii. Eu ma cunosc foarte bine. (....) Eu cred ca nu exista barbat care sa nu calce stramb asa ca nu vreau sa jur că nu o sa fac acest lucru in biserica. Eu nu prea cred in iubire, de fapt. Eu decat sa spun te iubesc mai bine aduc o floare. (...) Am fost infidel, da, de asta nu pot să merg la biserica sa jur iubire și apoi să ma indrăgostesc de o altă femeie. (...)", a povestit Bogdan de la Ploiești în cadrul unei emisiuni TV, potrivit spynews.ro.

