Bogdan de la Ploiești, imagini rare alături de părinții lui. În ce ipostază de familie i-a filmat cântărețul pe aceștia

Bogdan de la Ploiești se bucură, în prezent, de un succes răsunător, dar nu uită de unde a plecat sau de cei care l-au ajutat să ajungă ceea ce este astăzi. Cântărețul le este extrem de recunoscător părinților lui pentru susținere și a ales să îi răsfețe cu o masă în oraș pe cei doi. Bărbatul a filmat momentul și astfel, fanii lui i-au putut vedea pe cei care l-au crescut pe celebrul manelist.

Cum arată părinții lui Bogdan de la Ploiești. Ce gest a făcut cântărețul pentru mama și tatăl lui

Cu toată că acesta este extrem de activ pe rețelele sociale, Bogdan DLP nu s-a mai afișat demult alături de părinții săi. Ultima dată când cântărețul a distribuit un clip video cu mama și cu tatăl lui a fost în 2021, dar de atunci, s-au schimbat multe lucruri în viața sa.

Bogdan este acum un artist îndrăgit de toată țara care adună mii de oameni la concertele sale. Fanii lui fac cozi de kilometri pentru a participa la un eveniment de-al său și îi urmăresc îndeaproape fiecare pas. Așadar, aceștia au fost extrem de bucuroși să „facă cunoștință” cu cei care l-au susținut să ajungă unde e astăzi.

Cântărețul i-a filmat pe aceștia în timp ce se aflua pe terasa unui restaurant, unde serveau mai multe păreparate. Acesta le-a urat „Poftă bună!'' și a ținut să marcheze acest moment care demonstrează că este un bărbat împlinit atât pe plan profesional, cât și din punct de vedere personal.

Motivul pentru care Bogdan de la Ploiești nu-și dorește să se căsătoreasca. Ce a explicat cântărețul

Cu toate că îi are pe părinții săi drept model, acesta a mărturisit că nu își dorește să facă pasul cel mare. Mai mult, el are o explicație foarte clară.

Bogdan de la Ploiești a dezvăluit care este motivul pentru care el nu ia în calcul să se căsătorească. Acesta spune că el nu poate fi fidel și de aceea alege să nu se așeze la casa lui.

"Nu vreau sa ma casatoresc, eu am niste conceptii. Eu ma cunosc foarte bine. (....) Eu cred ca nu exista barbat care sa nu calce stramb asa ca nu vreau sa jur că nu o sa fac acest lucru in biserica. Eu nu prea cred in iubire, de fapt. Eu decat sa spun te iubesc mai bine aduc o floare. (...) Am fost infidel, da, de asta nu pot să merg la biserica sa jur iubire și apoi să ma indrăgostesc de o altă femeie. (...)", a povestit Bogdan de la Ploiești în cadrul unei emisiuni TV, potrivit spynews.ro.

