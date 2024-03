Tavi Clonda i-a umblat în telefon soției sale pe ascuns. Care a fost reacția Gabrielei Cristea când a aflat: „Hai să vi-l pârăsc”

Gabriela Cristea le-a povestit oamenilor din mediul online despre gestul neașteptat al soțului său. Tavi Clonda a umblat în telefonul prezentatoarei TV, pe ascuns, cu un motiv întemeiat. Reacția vedetei a fost pe măsura așteptărilor.

Tavi Clonda și Gabriela Cristea formează unul dintre cele mai puternice și longevive cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi sunt căsătoriți de 9 ani, iar din rodul iubirii lor s-au născut două fetițe minunate: Victoria și Iris.

De-a lungul relației lor, prezentatoarea TV și artistul au fost foarte discreți în ceea ce privește viața personală. Ca în orice familie, aceștia au avut parte de suișuri și coborâșuri pe care le-au gestionat așa cum au știut ei mai bine.

Pentru că au devenit îndrăgiți și iubiți de multă lume, Tavi Clonda și Gabriela Cristea se mândresc cu o comunitate uriașă de fani în mediul online. Cei doi sunt foarte activi pe conturile de Instagram, unde își țin la curent prietenii virtuali cu cele mai speciale momente pentru ei.

De curând, prezentatoarea TV le-a dat de știre urmăritorilor săi că soțul său a apelat la un gest neașteptat. Se pare că artistul i-a umblat în telefon partenerei sale cu un motiv bine întemeiat, iar vedeta și-a dat seama rapid.

Cum a reacționat Gabriela Cristea când a descoperit că Tavi Clonda i-a umblat în telefon, pe ascuns

Tavi Clonda a făcut un gest la care puțini bărbați se gândesc atunci când vine vorba de soțiile lor. Acesta nu i-a umblat în telefon partenerei sale pentru a o verifica, ci pentru a-i anula alarma de la ora 6:00.

Artistul a fost foarte grijuliu cu Gabriela Cristea. Tavi Clonda a decis că este cazul să o lase pe prezentatoarea TV să se odihnească mai mult, după o perioadă foarte aglomerată din viața ei. Acesta nu a stat prea mult pe gânduri și s-a apucat de treburile casnice de la primele ore ale dimineții, în lipsa partenerei. De asemenea, a dus fetițele la grădiniță.

„Hai să vi-l pârăsc pe soț. Domnul Tavi Clonda, soțul meu, cu care în curând fac 9 ani de căsătorie oficială, mi-a umblat în telefon (…). Știți că în mod normal eu mă trezesc la 6 jumătate, așa cum fac de obicei, să mă duc să duc fetele la școală. Numai că astăzi m-am trezit la ora 9. Nu, stați liniștiți. Fetele erau duse la grădiniță și la școală, făcute pachețelele, împletite codițele, îmbrăcate, aranjate. Ce credeți că a făcut domnul Tavi? De dimineață și-a dat el seama că am deja câteva luni bune de când mă trezesc la 6 și jumătate și seara mă culc după ora 12:00.

Adică un efort fizic foarte mare, iar în timpul în care sunt trează muncesc. Așa cum muncește și el acum, chiar dacă pare că se uită pe telefon, să știți că el muncește la ora asta. Și s-a gândit el să-mi facă mie o bucurie și să-mi ducă el mie fetele la grădiniță”, a povestit prezentatoarea TV pe rețelele sociale.

Gabriela Cristea a fost profund impresionată de gestul pe care l-a făcut soțul ei: „Da, și a umblat în telefon ca să-mi închidă alarmă, să nu sune și să afle dacă am vreo întâlnire sau vreo ceva în dimineața asta. S-a ocupat el de tot. Așa soț?! Efectiv, m-a lăsat să dorm cât am simțit eu nevoia și aveam nevoie.

Așa că după ce m-am trezit la ora 9 un pic speriată, pentru că vă dați seama, la ora 9 nu m-am mai trezit de când eram eu mică, cum s-ar spune, m-am trezit și am zis: „Aveam nu știu ce„, și el îmi spune așa liniștitor: „E rezolvată și aia„. Și da, rezolvase toate problemele și m-a lăsat să mă odihnesc pentru că am dormit 9 ore. Cred că eram copil când am dormit ultima oară 9 ore”.