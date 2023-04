Cum a reacționat Nea Marin, când a văzut cine este noua iubită a nepotului său: „Sper să nu se înșele”

Nepotul lui Nea Marin și-a prezentat deja iubita familiei, în timp ce gazda emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la târg a avut un cuvânt de spus.

Ce părere are Nea Marin despre noua iubită a nepotului său. Ce i-a spus tânărului

Alex Leonte se întâlnește de câteva luni cu Manuela Lupașcu, o cunoscută influenceriță din social media. Mai mult, nepotul lui Nea Marin are gânduri serioase cu noua sa iubită, astfel că i-a făcut cunoștință cu ceilalți membri ai familiei.

Nea Marin și-a spus părerea sinceră despre noua cucerire a nepotului său, asta după ce, anul trecut, Alex Leonte s-a despărțit de fosta lui iubită, după o relație de cinci ani.

„O știe tot neamul, ca să știți, adică să nu aveți… să nu vă faceți probleme. Am prezentat-o tuturor, e acolo, o cunoaște toată lumea. Mie Nea Marin mi-a zis că e foarte bine, acum sper să nu se înșele. El chiar crede în relația noastră și chiar îi place foarte mult. Am rezonat foarte bine și eu cu familia ei, și ea cu familia mea”, a povestit Alex Leonte, scrie Libertatea.

Cum se înțeleg Alex Leonte și Manuela Lupașcu. Formează un cuplu de câteva luni

Nepotul lui Nea Marin și Manuela Lupașcu formează un cuplu discret de șapte luni, însă pe influenceriță o cunoștea deja de dinainte să fie cu fosta lui iubită. Mai exact, cei doi se cunosc din perioada adolescenței și ar fi practicat același sport.

„Suntem fericiți, ne merge foarte bine. Asta e important. Ne-am reîntâlnit după ani și ani. Ne știam, dar nu am păstrat legătura. Ne știam de prin școala generală. Am făcut înot împreună. Noi suntem sportivi de performanță. Am făcut înot și ne-am regăsit după mai mult timp. Ne-am cunoscut deja familiile, suntem ok, ne simțim bine cu ceilalți. Este o relație închegată.

Sunt, într-adevăr, într-o relație foarte frumoasă, dar o ținem cât mai discret posibil și așa vrem să rămână. Ne asumăm amândoi, ne-am asumat relația, e perfect, totul merge bine și asta contează. Suntem împreună de șapte luni”, a spus Alex Leonte, potrivit Spynews.

Cât despre sărbătorile ce vin, nepotul lui Nea Marin a recunoscut că vor petrece în familie: „Vom petrece cu familia. Atât a mea, cât și a ei. Ne-am cunoscut deja familiile, suntem ok, ne simțim bine cu ceilalți. Este o relație închegată”, a mai spus Alex Leonte.

