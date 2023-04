Nepotul lui Nea Marin, primele detalii despre iubita sa. De cât timp sunt împreună și cum vor petrece de Paște

Alex Leonte și Manuela Lupașcu sunt la cel mai nou cuplu din showbiz. Cei doi se iubesc de câteva luni bune și au uimit pe toată lumea când s-a aflat că sunt împreună. Însă în cadrul unui interviu pentru Antena Stars, nepotul lui Nea Marin a fost generos cu detaliile despre viața sa personală. Ce a spus el despre noua lui cucerire și unde va petrece de sărbători.

Alex Leonte, primele declarații despre Manuela Lupașcu

Alex Leonte și-a refăcut imediat viața după despărțirea de fosta iubită. Nepotul lui Nea Marin formează un cuplu cu Manuela Lupașcu și spune că relația este una închegată. Mai mult, cei doi iubiți au planuri de sărbători. Vor petrece împreună cu familia lor, pentru că da, părinții lui Alex s-au cunoscut deja cu părinții Manuelei. În cadrul interviului oferit reporterului Antena Stars, Alex a sșpus că el și iubita sa sunt fericiți, dar nu ar vrea ca relația lor să fie în atenția publicului prea mult.

Cu cine a înlocuit-o Alex Leonte pe fosta iubită. Nepotul lui Nea Marin este într-o nouă relație cu o vedetă cunoscută

„N-am ascuns niciodată faptul că ne-am găsit. Nu e niciun fel de problemă. Ne asumăm amândoi, doar că vrem să ținem relația cât mai discret posibil. Nu mai vreau să fie în lumina reflectoarelor și atât de multă atenție asupra noastră. Avem aproape 7 luni”, a spus Alex Leonte, la Antena Stars.

Cum s-au cunoscut Alex Leonte și Manuela Lupașcu

Se pare că Alex Leonte se știa de mai mulți ai cu Manuela, însă abia acum s-au înfiripat sentimente de iubire. Cei doi au făcut amândoi înot de performanță pe vremea când erau în școala generală.

„Suntem fericiți, ne merge foarte bine, deocamdată ne merge foarte bine. Asta e cel mai important. Ne-am reîntâlnit după ani și ani. Ne știam, dar nu am păstrat legătura. Ne știam de prin școala generală. Am făcut înot împreună. Noi suntem sportivi de performanță. Am făcut înot și ne-am regăsit după mai mult timp”, a mai spus Alex Leonte pentru sursa citată mai sus.

Reacția lui nea Marin la aflarea veștii că fosta parteneră a nepotului său este însărcinată. Ce a transmis: „Nu e prea tânără”

În continuare, nepotul lui Nea Marin a vorbit despre planurile de viitor pe care le are alături de iubita sa.

„Vom petrece cu familia. Atât a mea, cât și a ei. Ne-am cunoscut deja familiile, suntem ok, ne simțim bine cu ceilalți. Este o relație închegată”, a mai spus Alex Leonte.

