Cum a reușit Andreea Marin să slăbească 13 kilograme și cum arată în prezent. Ce spune prezentatoarea tv despre transformare

Andreea Marin a reușit să slăbească 13 kilograme într-un mod foarte sănătos. Iată ce a spus ea despre dietă și sport.

Andreea Marin arată fenomenal la 49 de ani, dar lucrează intens pentru silueta pe care o deține. Aceasta a slăbit 13 kilograme și a dezvăluit care este metoda prin care a făcut acest lucru.

Andreea Marin a slăbit 13 kilograme într-un mod inedit. Cât de bine arată acum și ce screte a dezvăluit

Andreea Marin arată foarte bine la vârsta de 49 de ani, dar pentru acest lucru ea trage tare. Ține diete speciale și face mișcare, astfel a reușit să dea jos 13 kilograme.

Iată ce spune prezentatoarea tv:

„Îți mulțumesc pentru compliment. Într-adevăr, chiar simt că am întinerit, pentru că asta face pierderea în greutate. În această vară am pierdut 13 kg până în acest moment și îmi doresc să mai pierd câteva ca să ajung așa, ca în liceu. Așa că iată călătoria în timp în sens invers este posibilă. Într-adevăr, și tenul arată mult mai bine, cheful de viață, totul se schimbă atunci când ești din nou în echilibru.

Mă bucur foarte mult. Am făcut asta cu ajutorul unei diete corecte și cu ajutorul unui specialist Carmen Barcan, pe care o vedeți adesea la televizor, pentru că are multe rezultate remarcabile, așa că am mulțumit poate și constituției mele destul de bune. Am 49 de ani însă, se ține bine bătrânica.

Si am grijă să fac mișcare. Nu există secrete cu adevărat. Există până la urmă voință și a fi alături, a accepta alături de tine oameni buni în viața ta, care te învață ceea ce poate că știai odată, dar ai uitat, lecția echilibrului”, spune Andreea Marin pentru kfetele.ro.

Cum s-a pozat Andreea Marin în costum de baie

Prezentatoarea tv a apărut îmbrăcată într-un costum de baie care i-a pus în valoare formele perfecte pe care le deține. Fanii au apreciat ipostaza în care ea s-a pozat pe Instagram și i-au transmis că arată foarte bine.

