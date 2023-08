Andreea Marin s-a pozat doar în costum de baie, la piscină! Cât de sexy a arătat prezentatoarea tv

Andreea Marin a mers în urmă cu ceva vreme la o piscină pentru a se relaxa la razele soarelui și s-a pozat într-un mare fel pe rețelele de socializare, unde a fost apreciată de fanii ei.

Tensiunile ating cote maxime în episodul nou The Road: The Tragedy of One ▶ Vezi în AntenaPLAY