Cum a reușit Ilona Brezoianu să slăbească rapid 4 kilograme. Ce dietă a ajutat-o cel mai bine

Ilona Brezoianu a vorbit deschis despre regimul pe care îl ține pentru a slăbi și a se menține în formă. Aceasta a oferit toate detaliile cu privire la ce mănâncă pentru a arăta atât de bine. Iată despre ce este vorba.

Ilona Brezoianu, despre dieta pe care o ține pentru a rămâne în formă. Ce a dezvăluit

Ilona Brezoianu a dezvăluit care este dieta pe care o respectă cu strictețe. Iată că face eforturi mari pentru imaginea ei.

„Am slăbit 4 kilograme cam așa, dacă tot mă întrebați. Azi am voie paste'. Se pare că nici legumele și lactatele nu lipsesc din meniu, căci într-o altă imagine se poate vedea ce tip de cină a consumat Ilona într-una dintre zilele de dietă: o salată de sezon, cu roșii și brânză, potrivit viva.ro.

Ce a făcut Ilona Brezoianu cu primii bani câștigați din teatru: „Costa 1.000 de lei”

Ilona Brezoianu este o actriță extrem de talentată. Deși nu a intrat la UNATC din prima, Ilona a fost încurajată de mama sa să nu renunțe la visul de a deveni artistă și a mai stat un an la Giurgiu după terminarea liceului și s-a pregătit din nou pentru admiterea la Teatru. Când s-a dus la București la un an de la terminarea liceului, Ilona a dat examenul de admitere la 3 Facultăți de Teatru și a fost admisă la toate, ea alegând UNATC.

Ilona Brezoianu a avut un parcurs impresionant, reușind să joace pe scenă și în film încă din studenție. Ilona Brezoianu a fost invitată în urmă cu câteva luni la podcastul lui Cătălin Oprișan, unde a fost întrebată ce a făcut cu primii bani câștigați din teatru. Ilona a spus că și-a cumpărat o pisică, deși avea nevoie mai urgente, dar și-a îndeplinit această dorință.

„Din primii bani aveam de ales între a-mi cumpăra mașină de spălat și pisică. Îmi doream foarte tare pisică Scottish Fold și bineînțeles că am renunțat la mașina de spălat și mi-am cumpărat pisică pe care am dat 10 milioane și pentru că ea costa 10 milioane doamna aceea nu voia să mai lase la preț și i-am zis: vă rog frumos lăsați cu 950 de lei că vreau să cumpăr și bobiție și nisip și doamna s-a uitat la mine și mi-a zis bine, ți-o las la 950 de lei. Între timp mi-am luat și mașină de săplat. Acum am mașină de spălat”, a spus Ilona Brezoianu.

Pe perioada studenției Ilona Brezoianu a locuit într-un apartament al bunicii sale, dar nu a lipsit nici de la petrecerile din căminele studențești. Ilona a început să-și câștige banii și a mărturisit că actorii pot reuși să aibă un venit satisfăcător.

După ce a fost remarcată pe scena Teatrului, Ilona Brezoianu a primit proiecte în televiziune și a devenit din ce în ce mai cunoscută și îndrăgită.

