Cum a reușit Nicoleta Luciu să slăbească 30 de kilograme în 6 săptămâni. Cum arată dieta vedetei

Nicoleta Luciu a dezvăluit care este dieta inedită care a reușit să o ajute să slăbească 30 de kilograme în 6 săptămâni. Vedeta a mărturisit că se simte foarte fericită cu modul în care arată acum.

Nicoleta Luciu arată fabulos și a reușit să slăbească multe kilograme printr-o modalitate la care nu te-ai fi gândit. Iată ce a transmis vedeta despre acest aspect:

„Am un baton pe care trebuie să-l împart în trei, o gură la șase ore. Am mâncat două banane azi. Eu nu mânânc decât să pot să merg pe stradă. Eu vreau să fiu veșnic tânără, de câțiva ani nu mai mănânc carne, nu mai mănânc lactate, cafeină, proteină, am trecut pe vegetal.

Cică îmbătrânești de la ele. Până la 20 de ani mâncam orice voiam și nu se punea un gram pe mine, aveam 48 de kilograme la un moment dat, la 1,76 m, iar brusc după am pus. Ca să slăbesc 30 de kilograme în 6 săptămâni am băut numai ceai, compot și supă de pui', a declarat Nicoleta Luciu în cadrul unei emisiuni TV, potrivit viva.ro.

Ce spunea Nicoleta Luciu despre întoarcerea în televiziune:

„Sincer, vreau la tv, dar aștept propuneri. Trebuia să merg la anumite reality-show-uri, dar am renunțat. E o perioadă prea lungă fără copii, nu ai cum să lipsești atâta timp de acasă. Am refuzat tot ce mi s-a propus de acest gen. (…) Aștept oferte, nu-i timpul pierdut. Naveta aș face-o. Oricum vin în București o dată sau la două săptămâni la injecții cu aminoacizi, iar o dată pe an îmi pun botox. Trebuie să te întreții. Dar nu fac abuz, a declarat Nicoleta Luciu.

Cum s-a îmbogățit și ce afaceri are Zsolt Csergo, soțul Nicoletei Luciu

După numărul savuros de roast, admiratorii cuplului s-au întrebat, cel mai probabil, ce afaceri are, de fapt, partenerul de viață al Nicoletei Luciu și la ce sumă se ridică averea lui. Zsolt a preferat să se țină departe de lumea showbiz-ului, iar de când a devenit mămică, Nicoleta a renunțat, la rândul ei, la lumina reflectoarelor.

Zsolt Csergo nu este însă străin de sfera mondenă, având în vedere că este un prosper om de afaceri. De mai bine de un deceniu, Nicoleta Luciu și partenerul ei trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, în urma căreia au rezultat patru copii.

În ultima perioadă, actrița a fost o apariție discretă și „scumpă” la vedere, mai ales de când s-a mutat alături de soțul ei și de cei patru micuți ai lor la Miercurea Ciuc, acolo unde partenerul de viață al vedetei are mai multe business-uri.

În momentul în care el și Nicoleta Luciu s-au căsătorit, averea lui Zsolt Csergo era estimată la 60 de milioane de euro. Cel mai probabil însă, averea acestuia a crescut în timp.

În perioada pandemiei, compania deținută de Zsolt a avut o cifră de afaceri dublă față de anul trecut, respectiv de la 10,7 milioane de lei la 18,5 milioane de lei, și și-a triplat profitul, de la 2,5 milioane de lei la 6,7 milioane.

La finalul anului trecut, în presă a circulat o informație potrivit căreia Nicoleta Luciu și Zsolt Csergo ar fi pe punctul de a divorța. Cei doi parteneri au infirmat atunci specualțiile, explicând că nu se pune problema unei despărțiri.

