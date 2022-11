Cum și-a câștigat Nicoleta Luciu primii bani. Vedeta visa la un alt domeniu când era adolescentă: „Uneori regret”

Nicoleta Luciu a fost multă vreme o imagine familiară și plăcută pe ecranele TV. Vedeta a început să aibă contact cu televiziunea încă de la o vârstă foarte fragedă, devenind, ulterior, celebră ca model și actriță în primele telenovele românești. Acum, Nicoleta Luciu s-a restras din showbiz și se ocupă de familia ei. Însă, în adolescență, marele ei vis era altul.

Care a fost marele vis al Nicoletei Luciu în adolescență. Vedeta și-a câștigat primii bani la vârsta de 16 ani

Nicoleta Luciu a mărturisit că a început să își câștige singură primii bani la vârsta de 16 ani. La acea vreme, ea visa să devină studentă la Medicină, potrivit Viva. Se pare că primul venit l-a câștigat chiar din televiziune, în calitate de aplaudac la două posturi de televiziune. În paralel, ea urma și cursurile școlii de asistentă medicală, domeniu în care a și profesat.

Nicoleta Luciu a lucrat, o perioadă, ca asistentă la spitalul Universitar, apoi la spitalul Bagdasar Arseni din Capitală. La acea vreme visa să dea la Medicină. Însă, în anul când urma să aibă admiterea, viața a avut alte planuri cu ea și astfel, a câștigat titlul de Miss România.

„Am început ca aplaudac. Era un extra job. Aveam vreo 16 ani. Atunci, încă din clasa a zecea am câștigat primii mei bani. În paralel cu extra-jobul de aplaudac, făceam și școala la Crucea Roșie, ca voluntar.”, a spus Nicoleta Luciu.

„În caz de război, am fi fost primii recrutați. Doi ani am făcut practica la Spitalul Universitar, în clasa a X-a și a XI-a, apoi am urmat școala de asistente și am lucrat la Terapie Intensivă, la Bagdasar. Dar, în același timp, profesam și ca model”, a declarat aceasta, citată de sursa menționată mai sus.

Viața a avut alte planuri pentru Nicoleta Luciu: „Uneori regret că nu m-am făcut medic”. În schimb, a câștigat Miss România

Nicoleta Luciu era la liceu atunci când visa să devină medic, pregătindu-se pentru admiterea la facultatea de Medicină. Se pare că la acea vârstă, ea a câștigat titlul de Miss România, în urma căruia a devenit curtată de toate agențiile de modă:

„Am vrut să dau la Medicină, dar am câștigat Miss România și lucrând și ca model, de cinci ani, mi-au venit foarte multe joburi. Și așa a început propulsarea mea. Voiam să fiu doctor, pe salvare, apoi pediatru, doar că am ajuns în televiziune.”, a mărturisit Nicoleta Luciu.

„Știu și acum să iau sânge din venă, să fac injecții. Când eram mai tânără și eram deja vedetă, mergeam în bloc la vecine, să le fac injecții. Luam o grămadă de bani. Trebuia doar să lansez ideea, că imediat aveam de lucru. Chiar aveam pacienți, eu le făceam tratamentele, mă implicam. Uneori regret că nu m-am făcut medic.”, a completat Nicoleta Luciu.

