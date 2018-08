Cum a slăbit Luminița Anghel aproape 40 de kilograme! Trucul minune de care a ținut cont celebra cântăreață

Luminița Anghel a fost criticată luni de zile pentru kilogramele în plus pe care le-a acumulat în timpul sarcinii, însă ea a trecut peste replicile tăioase și s-a pus pe slăbit, pentru că-și dorea să-și mențină sănătatea.

Celebra cântăreață și-a dorit cu ardoare să dea jos kilogramele acumulate în timpul sarcinii, așa că și-a schimbat stilul de viață și a slăbit aproape 40 de kilograme, fără a renunța, însă, la alimentele preferate.

“Nu a fost o rețetă minune. Am încercat tot ce se putea încerca. Unele au funcționat, altele nu, câteodată am slăbit, alteori am stagnat. Eu, într-un final, am slăbit mâncând foarte puțin. După modelul celor care și-au făcut intervenția cu celebra tăiere a stomacului, eu mănânc așa pentru că așa îmi doresc. Puțin, dar orice, cu măsură și nu mănânc seara după ora 18, nu beau deloc, noi nu avem în casă sucuri acidulate, nimeni nu consumă. Acum am 58 de kilograme, față de 93 cât aveam atunci când l-am născut pe Filip. De o săptămână și un pic m-am apucat din nou de sală, am antrenor personal. Îl duc pe Filip la școală și mă opresc la sală. Stau două ore la sală”, a povestit Luminița Anghel, în emisiunea “Agenția VIP”, în urmă cu ceva timp.