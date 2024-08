Cum arată acum actrița care a interpretat-o pe Lizuca în filmul Dumbrava minunată, la vârsta de 49 ani

Cu toții ne amintim de celebrul film “Dumbrava minunată”, făcut după povestea lui Mhail Sadoveanu. Iată cum arată acum actrița Diana Muscă, cea care a interpretat rolul drăgălașei Lizuca.

Filmul “Dumbrava minunată” a fost lansat în 1980, iar Diana Muscă avea pe-atunci doar 5 ani când I s-a oferit rolul Lizucăi.

Cum arată acum Diana Muscă, la 49 ani

După rolul ei din acel film, Diana Muscă a trăit o viață departe de lumina reflectoarelor, argumentând că nu și-a dorit să se facă actriță, deși filmul a avut succes la vremea lui.

Citește și: Îi mai ții minte pe copilașii din celebra reclamă la brânză topită? Cum arată acum, la 20 de ani distanță!

Articolul continuă după reclamă

Filmul pentru copii a fost urmărit de o țară întreagă, iar micuța Lizuca a cucerit inimile la milioane de români la acea vreme. Acum, la 49 ani, Diana Muscă are o meserie care este foarte diferită de actorie.

Iată cum arată acum Diana Muscă la 49 ani!

Diana Muscă s-a născut în 1975 și rolul Lizuca a fost singurul din viața ei. La vârsta de 19 ani, tânăra s-a îndrăgostit nebunește de un austriac și a plecat după el, mutându-se peste hotare.

Ea a ales să se facă jurist, s-a căsătorit cu austriacul de care era îndrăgostită și au împreună doi copii.

„Am plecat în 1994. M-am căsătorit din dragoste. Mi-am urmat soțul, ne bucurăm de copiii noștri. Sunt mulțumită cu decizia pe care am luat-o și nu am regrete. A fost o experiență unică pentru mine filmul în care am jucat”, a declarat Diana Muscă într-un interviu.

Chiar și la vârsta de 49 ani, chipul ei a păstrat trăsăturile frumoase care au făcut-o celebră la vârsta de 5 ani, în rolul Lizucăi din "Dumbrava minunată".

Citește și: O mai ții minte pe "cea mai frumoasă fetiță din lume"? Cum arată acum Thylane Blondeau, la 23 ani

Chiar dacă rolul Lizucăi a fost în urmă cu 44 ani, Diana încă își amintește cu drag de iubitul câine Patrocle.

„Câinele a stat la noi câteva luni înainte de filmări. Era foarte recunoscător şi s-a obişnuit la noi foarte repede”, a mai povestit tânăra.

În rolul mamei vitrege din “Dumbrava minunată” a fost celebra actriță Rodica Popescu Bitănescu, care a filmat cu Diana Muscă mai multe scene, inclusiv una în care trebuie să se poarte urât cu ea.

„Aveam o scenă în care trebuia să-i sucesc părul, să fiu foarte rea cu ea. Mișcarea pe care am făcut-o eu a fost una foarte dură, dar ea a stat nemișcată și n-a spus nimic. I-am spus după aceea iartă-mă, Diana, dar așa trebuia să fac, ca să fie cât mai real, iar ea mi-a răspuns da, știu, așa trebuie să fie la filmări”, declara pe-atunci Rodica Popescu Bitănescu.

După ce filmul a fost lansat în 1980, acesta a primit mai multe distincții precum Gijon Spania 1981 – Diploma de onoare, Moscova 1981 – Premiul pentru cel mai bun basm cinematografic, Quito (Ecuador) 1985 – Premiul I, potrivit Viva.

Citește și: Îl mai ții minte pe Babi Minune din telenovela Regina? Cum arată și cu ce se ocupă acum, la vârsta de 27 de ani