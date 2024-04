Cum arată acum Cezara Dafinescu. Dezvăluiri mai puțin cunoscute despre viața ei amoroasă

Cezara Dafinescu, celebra actriță de filme românești, are acum 75 ani și își amintește cu drag despre cariera ei și tinerețea frumoasă pe care a avut-o.

Actrița a vorbit recent despre viața ei amoroasă, oferind detalii picante și mai puțin cunoscute despre bărbații din viața ei.

Marea e iubire a fost Gelu Fronea, dar frumoasa actriță s-a îndrăgostit de el în timp ce era căsătorită cu George Motoi.

Detaliile mai puțin cunoscute despre viața amoroasă a Cezarei Dafinescu

Într-un interviu recent pentru Viva, Cezara Dafinescu a povestit despre viața de familie, despre iubire și cum nu i-a păsat de bârfe atunci când s-a îndrăgostit.

Ea și George Mitroi au fost căsătoriți și au împreună o fiică. În timp ce era căsătorită, frumoasa actriță a mărturisit că s-a îndrăgostit de omul de afaceri Gelu Fronea. Asta a făscut-o să divorțeze de George Mitroi și s-a căsătorit cu marea ei dragoste.

Din păcate, Cezara Dafinescu a rămas văduvă la vârsta de 55 ani când Gelu Fronea a murit într-un accident de motocicletă, în 2003.

Acum actrița se mândrește că are o relație apropiată cu fiica ei și cu cei doi nepoți ai săi, Petru și Andrei. Cu toate acestea, Cezara Dafinescu a recunoscut că regretă că nu a pretrecut mai mult timp cu fiica ei în copilărie și apoi cu nepoții ei când erau mici din cauza turneelor pe care le avea prin țară.

Acesta este unul dintre motivele pentru care fiica ei nu a ales să îi calce pe urme și a devenit economist, pentru a rămâne aproape de soț și de fiii ei.

Despre iubire, Cezara Dafinescu vorbește astăzi cu lacrimi în ochi pentru că marea ei dragoste, Gelu Fronea, a murit în 2003. În interviul recent, actrița a povestit ce a simțit când și-a dat seama că e îndrăgostită de Gelu Fronea.

“Întâlnirea mea cu Gelu Fronea a fost neașteptată și specială; sentimentul pe care l-am simțit atunci nu semăna cu nimic din ce poate mai simțisem. Îmi tăia respirația, pur și simplu. Vă spun cu toată sinceritatea, când l-am întâlnit, timpul parcă s-a oprit, așa am simțit. Nu m-a mai interesat nimic din jur, absolut nimic. Nici faptul că destrămam o căsnicie de douăzeci și ceva de ani, căsnicie pe care eu o consideram fericită.

Nu m-au interesat nici bârfele, nici dezaprobarea colectivă, nu m-a mai interesat nimic atunci când l-am cunoscut. Un om nu-și poate planifica fericirea, știm cu toții asta. Nu am regretat nicio clipă că în viața mea, făcută în mare parte din rutină, mi-a fost dat să trăiesc ceva atât de adevărat și atât de frumos. Nu am suportat niciodată minciuna. Am trăit întotdeauna intens și frumos”, a povestit marea actriță.

Cezara Dafinescu a rămas cu inima frântă după moratea lui Gelu Fronea

Actrița spune că ea a cunoscut dragostea adevărată la maturitate, dar nu se aștepta să îl piardă atât de repede pe cel pe care l-a iubit cel mai mult. Gelu Fronea a murit într-un accident de motocicletă în 2003, iar asta i-a adus multă suferință Cezarei Dafinescu.

În acea perioadă, actrița suferea de bulimie, dar treptat începuse să ia în greutate. Durerea morții celui mai iubit bărbat din viața ei a dărămat-o și nu știa cum să facă să își revină. I-a trebuit mai bine de un an să se pună pe picioare. S-a întors pe scenă în fața publicului și a reușit să se reîntoarcă la vechea Cezara Dafiescu când a primit rolul din telenovela “Lacrimi de iubire”.

Actrița nu a mai dorit să își refacă viața după această pierdere pentru că a spus că deja a cunoscut iubirea adevărat și a avut șansa să iubească un bărbat atât de special. Știe că nu va găsi pe cineva mai un ca regretatul ei soț.