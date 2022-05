Cum arată acum Christina Applegate, actrița din serialul "Familia Bundy". Blondina are 50 ani

Christina Applegate are o carieră de succes, iar unul dintre rolurile care au făcut-o faimoasă este cel din serialul Familia Bundy. Chiar dacă în acel serial rolul ei era de adolescentă rebelă, restul rolurilor ei de-a lungul carierei au demonstrat că ea e extrem de talentată.

Cum arată acum Christina Applegate, la vârsta de 50 ani

Christina a jucat în toate cele 11 sezoane din serialul Familia Bundy, între 1987 și 1997. După succesul înregistrat în tinerețe, Christina Applegate a ajuns să joace în numeroase alte seriale de succes, precum Samantha Who, Up All Night, Dead to Me, iar în materie de filme s-a făcut remarcată în The Sweetest Thing, Anchorman și Bad Moms.

De asemenea, actrița a jucat și în piese de teatru. În 2005 a primit o nominalizare pentru Premiile Tony pentru rolul ei din musicalul Sweet Charity.

Pe plan personal, Christina Applegate a avut o viață înfloritoare. În 2013, ea s-a căsătorit cu Maryton LeNoble, cel de-al doilea soț ai ei, care îi este alături și în prezent. Cei doi au împreună o fiică pe nume Sadie, în vârstă de 11 ani.

Într-un interviu din 2018, Christina a povestit pentru publicația People că se așteaptă ca micuța ei să vrea să îi calce pe urme și în acest caz știe exact ce sfaturi să îi dea.

“Am o regulă strictă pentru ea conform căreia ea poate studia actoria până la vârsta de 18 ani și apoi dacă își dorește să fie actriță, atunci va avea dreptul să ia o decizie”, a povestit actrița în vârstă de 50 ani.

Problemele de sănătate grave cu care se confruntă actrița

La vârsta de 36 ani, în 2008, actrița a povestit că a avut nevoie de o mastectomie dublă în urma diagnosticului de cancer la sân. Christina a vorbit de mai multe ori despre lupta ei împotriva cancerului și problemele de sănătate care au survenit în urma diagnosticului.

După ce a primit diagnosticul crunt, celebra actriță a decis să se opereze pentru a-I fi scoase ovarele. În acest caz, ea s-a gândit că poate preveni răspândirea cancerului, știind deja că are mutația BRCA1.

În 2018, frumoasa actriță a încurajat femeile de pretutindeni să își facă mai des analize pentru a preveni un potențial risc de a dezvolta cancer. Din nefericire, în 2021, actrița a mai primit o lovitură grea după ce a fost diagnosticată cu scleroză multiplă.

“Cu câteva luni în urmă am fost diagnosticată cu scleroză multiplă. A fost o călătorie ciudată, dar am primit sprijinul celor dragi și am aflat despre mai multe astfel de cazuri. A fost un parcurs greu, dar așa cum știm cu toții, viața merge înainte”, a povestit actrița într-o postare pe Twitter.

La vârsta de 50 ani, actrița continuă să să gândească pozitiv și să se bucure de familia extraordinară pe care o are.

