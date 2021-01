Cum arată acum mama lui Pepe. Tatiana Pascu a împlinit de curând 70 de ani

Pepe a devenit cunoscut în România în 1999, făcând parte din trupa Latin Express. Ulterior, și-a început carierea solo și a devenit unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din România. Pe lângă piesele pe care le lansează, Pepe s-a remarcat în emisiuni TV precum Te cunosc de undeva, unde a fost și concurent câștigător și jurat (în sezonul 5). De asemenea, Pepe a fost jurat al emisiunii Next Star și prezentator la Splash Vedete la Apă.

Pepe și Raluca Pastramă s-au despărțit. Cum a reacționat Tatiana Pascu

În urmă cu câteva luni Pepe a anunțat, pe contul său de YouTube că el și Raluca Pastramă au decis să divorțeze.

După anunțul divorțului, Giani, fratele lui Pepe, a intrat în direct la Antena Stars și a descris cum a primit mama lor vestea.

"E o situație foarte grea, despre care îmi este greu să vorbesc. Nu-mi doresc decât ca noaptea să fie un sfeșnic bun, ca ei să ia decizia cea mai corectă. Atât le doresc. Nu am de unde să știu care au fost tensiunile. Nimeni nu a văzut asta. Dacă familia mea ar fi știut, aș fi aflat. În momentul în care am văzut pe telefon că este live am intrat, am crezut că mai are un invitat.", a spus fratele lui Pepe.