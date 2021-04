Cum arată acum Miki de la K-pital și de ce a renunțat la lumina reflectoarelor: „Nu m-am mai regăsit”

Miki a fost invitată la Antena Stars, unde a vorbit despre retragerea din lumina reflectoarelor, dar și despre activitățile sale din prezent. Miki nu a renunțat la muzică, însă în pandemie de nu a mai avut evenimente și s-a reprofilat pe pictură și pe tot felul de activități handmade.

„Un pic nu m-am mai regăsit, am luat pauză de la tv, dar nu știu să spun de ce. Probabil mi s-a întâmplat ceva, dar am trecut peste. Nici la evenimente nu am mai fost, nu mai puteam să merg. Oamenii mă știu, știu că am trupă și mă cheamă la evenimente și, cumva, m-am pierdut în treaba asta, am uitat de tv. Probabil mi s-a întâmplat mie ceva la vreo emisiune și am rămas cu un gust amr. În acea perioadă îmi aduc aminte că era multă bârfă și mi-am dat seama că nu mă regăsesc și am vrut să o las mai moale, dar cred că am lăsat-o prea mult'', a declarat Miki.

Cu ce se ocupă Miki în prezent

Miki a povestit că în pandemie a început să picteze și să realizeze tablouri.

„Sunt bine, binișor, pentru că este un pic de pandemie și, cumva, toată lumea, toți artiștii s-au oprit. Eu eram obișnuită să nu am timp, eram mereu pe fugă. Anul trecut, am stat trei luni în casă, am curte și nu am ieșit deloc. Am făcut curățenie în toată casa. În pandemie m-am apucat să fac tablouri, să pictez. Am început să le pun și pe Facebook, inițial le-am dat oamenilor gratis, dar ei m-au întrebat dacă nu am și de vânzare. Și în perioada aceea am avut foarte mult timp și am început să fac ca lumea'', a povestit Miki la Antena Stars.

În ceea ce privește muzica, Miki a fost invitată în emisiunea online a lui Pepe, unde a cântat alături de artist, bucurându-i astfel pe fani.

În urmă cu câteva luni, Miki povestea la Observator că a fost și voluntar la o fundație de ajutorare a personalor cu venituri insuficiente pentru a-și rocura o hrană decentă: „Duc mâncare oamneilor nevoiași, bătrânilor nevoiași, bătrânilor singuri, familiilor cu mulți copii și așa de mult îmi place! Tot pe pandemie m-am apucat de făcut brățărele handmade”, a declarat Miki.

În vârstă de de 47 de ani, Miki s-a născut în Focșani, iar în perioada 1999-2002 a devenit celebră datorită proiectului K-pital din care a făcut parte alături de Vlad Gheroghiu și Alex Cernahoschi, cei trei lansând 3 albume și obținând succes în toată țară. După ce trupa s-a destrămat, Miki și-a continuat cariera în muzică, lansând 3 albume solo.