Povești de familie, cu Miki. Concertele i-au fost anulate, dar are activitate din plin

Luni, 09 Noiembrie 2020, 12:22 Actualizat Luni, 09 Noiembrie 2020, 12:27

Ce mai face Miki, ex-Kpital. Concerte nu mai are, dar are activitate din plin. Un exemplu- la cererea fanilor, artista a fost invitata lui Pepe în emisunea pe care acesta o are în online. Dar au fost şi alte talente pe care şi le-a descoperit în această perioadă. Şi i le-a dezvăluit pe toate reporterului nostru Raluca Bădică.