Cum arăta Anamaria Prodan pe vremea când poza în revista Playboy. Pozele fierbinți scoase de la naftalină cu sexy-impresara | Foto

Ți-o mai aduci aminte pe Anamaria Prodan pe vremea când a pozat pentru revista Playboy? Impresara nu stârnea doar imaginația bărbaților, ci și admirația femeilor. Iată cum arăta pe atunci! Vedeta este aproape de nerecunoscut.

Anamaria Prodan a devenit una dintre cele mai de succes femei din România, fiind cea mai cunoscută impresară de fotbal.

Vedeta nu doar că dă dovadă de un temperament puternic, ci are și un aspect fizic de invidiat, care i-a făcut pe mulți bărbați să întoarcă capul după ea sau să o curteze. Iată ce a spus despre perioada în care a pozat în revista pentru bărbați Playboy!

Anamaria Prodan are un trecut bogat, aceasta luând prin surprindere atunci când a pozat pentru revista Playboy în anul 2007, potrivit click.ro.

Gestul impresarei a uimit pe toată lumea, mai ales că era vorba despre fiica uneia dintre cele mai mari artiste de la noi din țară, regratata Ionela Prodan.

Însă, se pare că ceea ce mulți nu știau la vremea aceea și au aflat mai târziu, era faptul că Anamaria Prodan avea un scop precis pentru pozele deocheate, potrivit sursei citate mai sus.

Astfel, cu o siluetă trasă prin inel și încrezătoare în propriile forme, vedeta a fost, pe atunci, protagonista unor pictoriale extrem de îndrăznețe, care au sucit mintea bărbaților și de care mulți își mai aduc aminte și astăzi.

Cu toate că au trecut mulți ani de atunci, iar, între timp, Anamaria Prodan a devenit și mamă, sexy-impresara se bucură de același trup bine lucrat, mai ales că mereu și-a organizat timpul în așa fel încât să aibă grijă de felul în care arată.

Iată mai multe fotografii cu Anamaria Prodan aflată în perioada pe care presa o cataloghează ca fiind cea de început a carierei sale:

Care e motivul pentru care Anamaria Prodan a pozat în revista Playboy: „Mi-am planificat, de când mă știu, fiecare pas”

În urmă cu ceva timp, Anamaria Prodan a fost invitată în cadrul unui podcast, acolo unde a dezvăluit că principalul motiv pentru care a pozat într-o revistă dedicată bărbaților a fost unul strict profesional, potrivit sursei citate mai sus.

Ea a explicat că un astfel de plan avea să îi ofere, mai târziu, oportunitatea de a semna cu ce jucători și-ar dori:

„Mi-am planificat, de când mă știu, fiecare pas. Toată lumea m-a întrebat de ce am vrut să apar în Playboy, îmi spuneau că n-am nevoie. Ba da, aveam! Pentru că eu știam clar că în momentul în care apar în Playboy, semnez ce jucători vreau! Mi-am planificat fiecare pas. După ce am pozat în Playboy, eu am semnat tot, tot ce avea echipa națională, Mircea Rednic antrenor, Andone antrenor, tot. Arătam de leșinai atunci. Eram în sală toată ziua, când am venit în România din America am zis să văd ce pot să fac. Pe atunci eram sculptată! Arătam de leșinai, eram fiță! Cine mai era ca mine?”, a povestit Anamaria Prodan în podcastul „La Mijloc”, citată de click.ro.