Sarah Dumitrescu, fiica Anamariei Prodan, apariție sexy la plajă. Cum s-a lăsat fotografiată într-un costum de baie alb

Sarah Dumitrescu, apariție incendiară la mare. Cum s-a lăsat fotografiată în costum de baie

Sarah Dumitrescu se mândrește cu niște forme de invidiat și nu ezită să împărtășească asta și cu fanii ei din mediul online. Având o carieră în sport, fiica Ana Mariei Prodan are un corp la care multe fete visează. Iată cum s-a afișat Sarah într-un costum de baie alb, într-o locație de la lux de pe litoralul românesc.

Cum a apărut Sarah, fiica Anamariei Prodan la aniversarea fastuoasă a mamei sale. Impresara a sărbătorit în avans

Sarah Dumitrescu s-a întors în România pentru o perioadă bună în care a stat numai în America pentru a studia. Și cum i-a fost foarte dor de țara noastră, fiica impresarei Ana Maria Prodan, nu ratează nicio ocazie să se bucure de locurile de vis de la noi din țară. Weekend-ul acesta, de exemplu, Sarah a ales o escapadă la Mamaia, una dintre cele mai scumpe stațiuni de la mare.

Fiica impresarei a ales o locație de lux cu o mică piscină și vedere la mare și nu a putut să nu imortalizeze momentul. Imaginilea cu ea în costum de baie au strâns imediat o mulțime de like-uri și de reacții.

„Adorabila ❤️ Semeni tare mult cu mama ta ❤️”, „Frumoasoooo😍”, „Fată frumoasă”, au fost câteva dintre comentariile scrise de fani.

Cum se înțelege Sarah cu mama ei

Sarah este una dintre fiicele Anamariei Prodan din căsnicia cu Tiberiu Dumitrescu. Aceasta este stabilită în Statele Unite ale Americii de o perioadă lungă de timp, unde urmează studiile unei Universități celebre de peste hotare.

Într-un interviu pentru Antena Stars, tânăra a povestit despre copilăria sa din România, dar și despre relația pe care o are cu mama ei.

„Am terminat sezonul și am decis să vin acasă deoarece nu am mai fost de mult timp. Mi-a fost dor de România, de mama, de Bebe. Am avut două operații la genunchi, una în 2019 și una în 2020. N-am fost niciodată accidentată atât de grav și a fost prima dată când s-a întâmplat, dar a venit și mama, și tata. E mult mai diferită viața acolo decât aici. Acolo nu ai timp să faci nimic, în afară de ce trebuie să faci”, a povestit Sarah, potrivit sursei citate mai sus.

