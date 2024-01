Cum arată Bianca Drăgușanu fără cagulă, după o operația de 7 ore în care și-a transformat total fața. A costat-o 11.000 de euro

Bianca Drăgușanu a fost surprinsă fără cagulă în propria mașină. Imaginile cu chipul afectat de intervenția estetică au început să circule cu rapiditate în mediul online. Cum arată vedeta după operația de 11.000 de euro, care a durat 7 ore.

Bianca Drăgușanu a apelat la o schimbare fizică majoră la începutul anului 2024. Vedeta și-a- dorit o transformare radicală a chipului și a stat 7 ore în sala de operație pentru a obține rezultatul scontat. După cum bine știm, orice intervenție necesită o perioadă îndelungată pentru vindecare, iar rezultatele operațiilor estetice sunt vizibile la mult timp după ce ele au fost făcute.

Citește și: Cum a apărut Bianca Drăgușanu pe internet, după ce s-a scris în presă că poartă cagulă în locurile publice. Ce imagini a postat

Cum arată Bianca Drăgușanu după operația chipului care a durat 7 ore și nu mai puțin de 11.000 de euro

Pentru că semnele bisturiului și ale schimbărilor sunt vizibile pe chipul vedetei, acesta a apelat la o tehnică ingenioasă pentru a nu sta numai în casă. Celebra cagulă pusă în lumină de vedeta internațională Kim Kardashian la Met Gala, în anul 2021, a devenit noul accesoriu cu care a atras atenția Bianca Drăgușanu, care se aliniază trendurilor internaționale, așa cum ne-a obișnuit.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Recent, paparazii CanCan.ro, au surprins-o pe vedetă în propriul bolid, când și-a dat cagula jos. Profesioniștii au făcut nenumărate fotografii prin care dezvăluie chipul fostei prezentatoare TV. Imaginile au început să circule în mediul online extrem de rapid, iar oamenii s-au împărțit în două tabere. Parte dintre cei care au văzut imaginile sunt de părere că nu e nimic de criticat având în vedere că orice persoană după o intervenție are chipul tumefiat, în vreme ce partea opusă critică vehement decizia vedetei de a-și schimba trăsăturile fizice în acest mod.

Citește și: Bianca Drăgușanu este nevoită să poarte cagulă timp de două luni. Ce s-a întâmplat în urma intervenției estetice și cum arată acum

Fanii au aflat că este vorba de lifting facial, după ce Bianca Drăgușanu a postat pe story un videoclip în care asistentele îi tratau rănile din jurul urechii. Cert este că vedeta și-a dorit o îmbunătățire vizibilă a întregului aspect așa că nu au mai contat nici banii și nici chinurile postoperatorii.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Am foarte mari emoții. Urmează să-mi fac o intervenție de lifting facial. Eu aș vrea să-mi repar toată fața. Fața mea a fost stricată, în primul rând, de forma buzelor pe care o am, pe care am injectat-o de peste 20 de ani, mult și prost. Echipa de doctori încearcă să repare. Am emoții. O să stau fără buze o perioadă foarte lungă și știu că o să fiu diferită. Deci într-o săptămână n-o să mai am buze?”, spunea Bianca Drăgușanu pe rețelele de socializare, potrivit Viva.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cum arată Bianca Drăgușanu fără extensii sau peruci. Vedeta s-a afișat cu părul natural: „Nu mai știam nici ce culoare are”