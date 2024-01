Cum arată Bianca Drăgușanu fără extensii sau peruci. Vedeta s-a afișat cu părul natural: „Nu mai știam nici ce culoare are”

Bianca Drăgușanu s-a filmat cu părul natural și fără extensii pentru prima dată, după mai mulți ani. Diva se mândrește cu podoaba sa capilară.

Bianca Drăgușanu, una dintre vedetele de renume din showbizul românesc, a avut mereu o apariție impecabilă. Atât în mediul online, cât și la televizor, ea a uimit cu aspectul său. Cu toate acestea, Bianca Drăgușanu recunoaște că a călcat de multe ori cabinetul medicului estetician sau că a apelat la trucuri de înfrumusețare, precum extensii sau peruci.

Cum arată Bianca Drăgușanu cu părul natural: „Vă prezint acest păr frumos și minunat”

De curând, Bianca Drăgușanu s-a afișat în mediul online cu podoaba capilară naturală, despre care spune că a crescut foarte mult. Tot acum, ea a dezvăluit că a apelat la extensii sau peruci pentru a-și proteja părul.

Cu toate că se declară mândră de părul său natural, Bianca Drăgușanu spune că l-a abuzat atât de tare de-a lungul anilor, încât ajunsese să nu îi mai știe nici culoarea.

„Atenție! Vă prezint acest păr frumos și minunat care mi-a crescut în trei ani de zile. La un moment dat nu mai știam nici ce culoare are părul meu. Nici nu mai aveam foarte mult păr, eram blondă și exageram cu tot ce îi făceam. A crescut timp de trei ani, deși nu e foarte aranjat. A crescut datorită faptului că nu m-am mai stresat, nu am mai exagerat cu vopsitul și coafatul, decoloratul mi-a distrus părul. Am renunțat să îl mai decolorez. De-a lungul timpului am luat suplimente ce m-au ajutat și au stimulat creșterea firului de păr.”, a spus Bianca Drăgușanu pe contul personal de Instagram.

Bianca Drăgușanu recunoaște că a exagerat cu intervențiile estetice

Bianca Drăgușanu recunoaște că a exagerat cu acidul hialuronic injectat în buze. Vedeta preciza, la un moment dat, că vrea să își „repare toată fața” și că o perioadă va sta fără buzele mari.

„Am foarte mari emoții. Urmează să-mi fac o intervenție de lifting facial. Eu aș vrea să-mi repar toată fața. Fața mea a fost stricată, în primul rând, de forma buzelor pe care o am, pe care am injectat-o de peste 20 de ani, mult și prost. Echipa de doctori încearcă să repare. Am emoții. O să stau fără buze o perioadă foarte lungă și știu că o să fiu diferită. Deci într-o săptămână n-o să mai am buze?”, spunea Bianca Drăgușanu pe rețelele de socializare, citată de Viva.