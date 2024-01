Bianca Drăgușanu este nevoită să poarte cagulă timp de două luni. Ce s-a întâmplat în urma intervenției estetice și cum arată acum

Bianca Drăgușanu a apleat din nou la medicul estetician pentru o nouă intervenție, dar ce s-a întâmplat cu frumoasa blondină i-a lăsat pe mulți fără reacție. Iată cum a decurs Bianca la purtarea unei cagule în această perioadă.

Bianca Drăgușanu este adepta operațiilor estetice pe care le consideră motive de bucurie și de împlinire. De fiecare dată atunci când frumoasa vedetă și-a dorit schimbări în privința aspectului său, a luat inițiativă și s-a lăsat pe mâna medicilor cu multă încredere.

De cele mai multe ori, Bianca reușește să iasă în evidență, indiferent că este criticată sau apreciată pentru ceea ce face. Cu toate acestea, vedeta a dovedit întotdeauna cât de puternică este și că acceptă orice schimbare ca pe o provocare atunci când și-o dorește cu adevărat fără pic de teamă.

Iată ce s-a întâmplat în cazul ultimei intervenții estetice pe care a avut-o de curând.

Bianca Drăgușanu este nevoită să poarte cagulă timp de două luni

Recent, Bianca a apărut pe pagina sa de Instagram într-o formă mai puțin așteptată de către urmăritorii săi. Aceasta a ținut să se arate fanilor și în ipostazele mai puțin bănuite de lume, și anume purtând o cagulă aproape transparentă.

Femeia de afaceri a demonstrat din nou cât de puternică este și a dat dovadă de mult curaj arătându-se în fața miilor de urmăritori în această ipostază.

De curând Bianca a suferit de o nouă intervenție estetică prin care și-a dorit să își repare „toată fața”, așa cum a susținut pe pagina sa de Instagram la începutul lunii ianuarie.

Intervenția a avut loc, iar în prezent, frumoasa vedetă se recuperează treptat. Pentru că este vânătă și inflamată la tot nivelul feței, Bianca Drăgușanu a ales să apeleze la o cagulă pe care să o poarte în public și în cadrul postărilor de pe rețelele sociale, dar și la o pereche de ochelari de soare.

„Sunt în a cincea zi de la operație, am ales să port cagulă pentru următoarele două luni și jumătate din viața mea pentru că sunt foarte inflamată și foarte vânătă. Am o piele foarte sensibilă, practic și teoretic știam ce înseamnă această procedură, îmi cunoșteam sensibilitatea vasculară și știam exact ce mă așteaptă. M-am umflat, am niște cheaguri de sânge în ochi, dar o să vă țin la curent în fiecare zi cu evoluția vindecării” a fost mesajul pe care l-a transmis Bianca în mediul online.

La începutul lunii, Bianca posta pe pagina sa de Instagram momentul în care ajunsese în clinică, povestindu-le urmăritorilor săi despre ce urmează să facă prin intermediul intervenției.

„Am foarte mari emoții. Vă prezint astăzi echipa de doctori care urmează să mă opereze în următoarele zile. Urmează să îmi fac o intervenție de lifting facial, dar teoretic vreau să îmi repar toată fața.

Fața mea a fost stricată în primul rând de forma buzelor pe care o am și pe care am injectat-o vreo 20 de ani mult și prost iar acum sunt cu echipa de doctori care încearcă să mă repare și cred că o să fie cu succes”, a transmis iubita lui Gabi Bădălău în prima săptămână a anului.

