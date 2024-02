Cum arată casa în care locuiește Andreea Marin. Imagini rare din dormitorul ”Zânei Surprizelor”

Andreea Marin este pasionată de design interior și a avut grijă să își amenajeze casa din Pipera după bunul plac. Iată imagini din interiorul vilei în care locuiește celebra prezentatoare!

Într-un interviu acordat pentru Unica.ro, Andreea Marin a relatat că este pasionată de design interior și că are o atenție la detalii de invidiat. Vedeta a făcut din locuința sa din Pipera un loc al eleganței și rafinamentului.

Imagini din casa în care locuiește Andreea Marin

Andreea Marin și-a achiziționat casa din Pipera după divorțul de Ștefan Bănică, potrivit Libertatea. De-a lungul timpului, vedeta și-a transformat locuința într-un spațiu de vis, care emană eleganță și bun gust prin fiecare detaliu.

„A fost o zi pur și simplu pe sufletul meu. După primul prânz în noua grădină, redecorată, schimbată, plină de miresme, culori, ciripit de păsări vesele și zumzete, am privit ploaia de pe terasă cu o plăcere pe care nu am mai simțit-o vreodată, pentru că sunt o fată a soarelui, nu credeam până azi că poate să-mi placă și ploaia. Dar când te simți bine alături de cel drag, când e atâta verde în jur și e pace în tine, vezi parcă altfel totul.”, transmirea la un moment dat Andreea Marin, citată de sursa menționată mai sus.

Aici imagini din casa în care locuiește Andreea Marin:

Se pare că și Adrian Brâncoveanu, partenerul Andreei Marin, s-a implicat în renovarea casei în care locuiește vedeta.

„În doi, tot ce ne-am propus, a mers mult mai bine și mai plăcut: am ajuns la partea finală unde punem tablouri, oglinzi, decorațiuni, uneori le facem împreună cu mâinile noastre, e mai plăcut și mai eficient decât să cumperi de-a gata. De pildă, decorațiunea cu flori de deasupra bucătăriei, am făcut-o după modelul celei din spațiul de gătit de acasă, dar iată că a doua oară a ieșit mai frumoasă. Avem experiență deja. Tușa personală și amintirile ce rămân după ce ai făcut cu mâinile tale un lucru pe care-l privești apoi zilnic și te bucuri că e unic, al tău, nu-l găsești replicat întocmai nicăieri. Bucuria de a clădi ceva împreună, chiar și când batem cuie, măsurăm, imaginăm, potrivim, aranjăm. Simplitatea unei zile cu soare și cu ploaie. Viața e frumoasă, atunci când e pace în noi.”, mai scria Andreea Marin pe contul personal de Instagram, potrivit sursei citate.

Andreea Marin: „Dormitorul este oaza mea de liniște”

Întrebată care este locul din casă care o încarcă cu energie, Andreea Marin a răspuns că dormitorul este oaza ei de liniște.

„Dormitorul, firește, e oaza mea de liniște, și e la mansardă, un spațiu larg, cu bârne de lemn, cu cadă pictată manual de pictorița mea de suflet, Maria Parascan, cu budoarul meu mic și cochet pe care, ca femeie, l-am visat o viață, cu o saună pentru doi și un spațiu deschis ca o garderobă fără dulapuri, mobilierul fiind proiectat după dorința noastră din țevi și coturi sudate și lemn, cu lăzi de zestre pictate și baie cu chiuvetă din piatră… o mansardă-poveste, cu vederea spre câmpul pe care trec zilnic vaci și oi și câinii care păzesc turma, e idilică imaginea, iar în zare vezi o pădure. Așadar, după un efort de doi ani cu o pandemie de traversat, acest loc de suflet a devenit realitate, deci uităm ce a fost greu, căci… a meritat.”, a dezvăluit Andreea Marin pentru Unica.ro.

Aici mai multe imagini din casa în care locuiește Andreea Marin:

Dar se pare că Andreea Marin moștenește pasiunea și talentul pentru design de la tatăl ei, care a fost inginer constructor. Vedeta a reamanajat mai multe spații de-a lungul timpului.

„Tatăl meu era inginer constructor foarte talentat în meseria sa, pasionat de arhitectură, iar eu moștenesc ceva de la el. Am o viziune aparte când vine vorba despre designul de interior, deși nu am făcut o școală, dar am amenajat deja mai multe clădiri și de fiecare dată eram întrebată cine s-a ocupat de designul inedit.”, a precizat Andreea Marin, citată de Libertatea.

