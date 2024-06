Cum arată casa în care locuiește Gabriela Firea. Și-a amenajat propriul loc de rugăciune

Gabriela Firea locuiește alături de soțul și copiii lor într-o vilă din voluntari. De-a lungul timpului, politicianul a arătat imagini din casă în cadrul unor interviuri sau postări pe rețelele de socializare.

Gabriela Firea locuiește împreună cu soțul ei, Florentin Pandele, și cei doi copii ai lor, într-o casă din Voluntari despre care bărbatul spunea, în urmă cu mai mulți ani, că a dorit să dea imobilului un aspect deosebit. Iată cum arată!

Imagini din casa în care locuiește Gabriela Firea cu familia ei

În urmă cu mai mulți ani, un post de televiziune a făcut un reportaj acasă la Gabriela Firea și Florentin Pandele. Atunci, telespectatorii au fost uimiți să vadă o sufragerie transformată într-un submarin, cu hublouri, decorațiuni aurii și foarte multe tablouri ale cuplului pe pereți.

„Nu suntem în sufragerie, suntem într-un submarin. Am reușit să dăm aceast tip de decor și de aceea avem hublouri în loc de geamuri. Am căutat în ultimii doi ani tot felul de lucruri. Am mai decorat câte un colț, în curte avem și o ancoră.”, spunea Florin Pandele într-un interviu, citat de Libertatea.

De altfel, Gabriela Firea mărturisea că a fost surprinsă de aspectul locuinței și nu a știut cum să reacționeze în fața locuinței desprinse parcă din romanele lui Jules Verne.

„Când m-a invitat prima dată în casă la el și mi-a prezentat sufrageria, respectiv submarinul, am crezut că am încurcat-o! Nu știam cum să ies dacă nu îmi plăcea. Treptele care duc spre dormitor m-au speriat pentru că sunt foarte înalte.”, spunea ea, mai notează sursa citată.

Deși nu a făcut oficial turul casei sale, Gabriela Firea a acordat, de-a lungul timpului, diferite interviuri din locuința sa. Chiar în urmă cu câteva luni, de pe canapeaua crem din zona de zi a casei sale, Gabriela Firea a vorbit pentru o televiziune. Camera e decorată cu multe tablouri, dar și cu un pian pe care sunt așezate mai multe icoane.

Gabriela Firea și Florentin Pandele și-au amenajat în casă o cameră de rugăciune

În interiorul casei lor, Gabriela Firea și soțul ei, Florentin Pandele, și-au amenajat o cameră specială unde se roagă. Încăperea arată ca o capelă, cu pereții plini de icoane. În anul 2020, bărbatul a postat pe contul personal de Facebook un clip video în care s-a lăsat filmat în timp ce se ruga alături de copiii săi.

Și Gabriela Firea a postat pe rețelele de socializare un clip asemănător, alături de următorul mesaj: „A început Săptămâna Patimilor lui Iisus. O scurtă rugăciune pentru însănătoșirea bolnavilor și ocrotirea tuturor“.

