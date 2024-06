Nicușor Dan locuiește cu chirie în sectorul 5 al Capitalei. Edilul plătește 550 de euro pentru trei camere.

Nicușor Dan locuiește împreună cu familia sa la ultimul etaj al unei case din sectorul 5. Puțin peste 2.700 de lei pe lună plătește edilul pentru locuința din București.

Cum arată casa în care locuiește Nicușor Dan. Plătește 550 de euro chirie pe lună

Nicușor Dan locuieşte în sectorul 5 din Bucureşti, într-un apartament dintr-o casă veche. Plătește lunar 550 de euro chirie pentru o cameră și două dormitoare la mansardă.

Spre deosebire de anul 2016, când a candidat pentru prima dată la funcția de primar general al Capitalei, acesta plătește cu 300 de euro mai mult pentru locuință. Înainte să fie primar, Nicușor Dan trăia undeva în Militari, în zona Gorjului.

În anul 2017, edilul s-a mutat din Militari pe o stradă lăturalnică din sectorul 5, într-o casă veche, în care familia lui ocupă etajul imobilului. Primarul orașului București trăiește cu partenera și cei doi copii într-o casă din 1910, într-un cartier liniștit, unde nu prea circulă mașini.

„Mirabela ar vrea să avem casa noastră, să așeze ea lucrurile, să fie casa ei, dar poate va fi, la un moment dat. Plătim 550 de euro pe lună, o cameră și două dormitoare la mansardă, iar proprietarul plătește taxele. Cam atât”, a spus Nicușor Dan într-o emisiune.

Cu toate acestea, primarul a spus că ia în calcul să facă un credit pentru a achiziționa o locuință: ”Nu am avut niciodată banii și timpul ca să cumpărăm. Acum, probabil că, cu un credit potrivit, am putea să o facem, dar pentru asta trebuie să căutăm, să ne placă zona și nu am avut niciodată timp.”

Până atunci vor continua să trăiască în locuința modestă, plină de cărți.

Ce declarații a făcut Nicușor Dan după câștigarea alegerilor

Primarul ales al Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat luni că intenţia lui este să rămână independent, deşi a fost susţinut de partidele din Alianţa Dreapta Unită la alegerile de duminică. El a respins şi ideea unei candidaturi la alegerile prezidenţiale din toamnă, afirmând că a început nişte lucruri şi ştie ce e de făcut.

Nicuşor Dan a fost întrebat la Digi24 dacă rămâne independent sau se va alătura unui partid, după rezultatul alegerilor.

”Nu, faptul că am fost independent m-a ajutat în aceşti trei ani şi jumătate pentru a discuta cu trei partide care m-au susţinut, acum vor fi mai multe şi intenţia mea este să rămân independent”, a spus Nicuşor Dan.

El a precizat că, în plus, activitatea de la Primărie este intensă, consistentă şi nu are timp de politică de partid.

”Ştiu ce înseamnă, am fost acolo, dar în momentul ăsta nu”, a mai spus Nicuşor Dan.

Despre o posibilă candidatură la alegerile prezidenţiale din toamnă, Nicuşor Dan a spus că nu ia în calcul o astfel de candidatură.

”Nu, am spus asta de mai multe ori. (..) Am început nişte lucruri, ştiu ce e de făcut aici”, a completat el.