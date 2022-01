Cum arată casa în care locuiește Romeo Fantastik. Are o cameră în care face și muzică

De doi ani de zile Romeo Fantastik doarme în studio, are bani strânși într-un card elvețian, dar încă îi mai ține la “dospit” pentru că are în plan să-și construiască o casă: “Eu știi că am locuit în Elveția. Ce am strâns acolo sunt banii cu care vreau să construiesc la Mogoșoaia”.

Cum arată casa în care locuiește Romeo Fantastik și cum a făcut sume colosale în Elveția

Acesta a făcut bani frumoși peste hotare pe care i-a strâns cu atenția pentru a-și pune pe picioare un imobil mult visat. Romeo Fantastik spune cp în țara cantoanelor a câștigat sume fabuloase din dedicați.

“Făceam și 1.700 de franci pe seară. Cea mai mare sumă pe care am făcut-o acolo a fost de câteva zeci de mii de franci într-o seară și mai multe valute dina stea la un loc, euro, franci, dar nu se întâmplă mereu”, spune Romeo Fantastik, pentru Xtra Night Show, de la Antena Stars.

Acesta are o casă cum puțini se așteptau și un studio destul de micuț în care acesta își trăiește viața de zi cu zi, ba chiar doarme acolo. Este mulțumit de locul său pentru că este rodul muncii sale, dar el are planuri mult mai mari. Din căsuța sa mică nu lipsesc obiectele de valoare, ceasurile, bijuteriile și hainele inscripționate cu logo-urile celor mai cunoscute branduri, pentru care trebuie să scoți bani frumoși din buzunare.

Banii puși deoparte sunt pentru o vilă cum numai Romeo Fantastik poate să aibă. Acesta povestește cum s-a ales cu o mașină din clasa premium, după o cântare la un bar. Un indian i-a cerut să cânte o melodie în indiană și a rămas impresionat de talentul românului. Acesta i-a dat o sumă enormă de bani manelistului Romeo Fantastik și ulterior l-a luat la el acasă pentru a-i oferi mașina rămasă moștenire de la tatăl său.

Romeo Fantastik încă mai are în parcare bolidul de lux primit în Elveția: “Aici o am! Păi e viața mea, numai cu ea merg”. Pe lângă “bijuteria” din parcare, acest poartă și multe bijuterii la mână, inele cu pietre prețioase pe care le-a aliniat în funcție de planete.

“Acum le-am aliniat în funcție de planete. Vezi tu, ăsta e un rubin, asta e o piatră foarte șmecheră. Tot ce ține de pământ înseamnă și avuție, înțelegi?”, spune Romeo.

Acesta poartă și un inel Illuminati, primit din partea unui prieten care este mason: “Voia să mă bage și pe minte într-o lojă,d ar nu m-am decis eu”.

În trecut, artistul a devenit cunoscut nu doar pentru manelele pe care le lansa, dar și pentru faptul că avea renume de Don Juan, fiind un adevărat cuceritor. Manelistul spunea că își amintește cu drag de vremurile în care se iubea cu mai multe femei și susține că a pierdut numărul iubitelor pe care le-a avut.

