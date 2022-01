Ce mai face și cum arată Romeo Fantastik. Celebrul cântăreț de manele are alt look

Romeo Fantastik a lipsit vreme de 5 ani de pe micul ecran și și-a pus pe pauză cariera muzicală. Ultima sa apariție televizată este totuși din aprilie 2021, când a apărut la Antena Stars, la Showbiz Report. Cântărețul de manele le-a povestit atunci prezentatorilor, Andrei Ștefănescu și Natalia Mateuț, că viața lui a luat o nouă întorsătură după moartea tatălui său.

Manelistul, supranumit și ”regele femeilor”, nu mai locuiește în România și s-a mutat în Elveția. Deși nu mai apare des în trending pe YouTube sau la alte emisiuni unde își promova muzica, el continuă să câștige bani din muzică.

Ce mai face și cum arată acum Romeo Fantastik

Romeo a dezvăluit că în Elveția cântă într-u club de noapte și e mulțumit de traiul pe care l-a dobândit.

„După ce am avut o problemă în familie, a trebuit să pun stop. E vorba de tata, s-a dus, așa că am plecat în toată Europa, la un fel de revenire. am trăit cam peste tot și am rămas în Elveția. Locuiesc prin Alpi, e foarte mișto, am și job acolo. Cânt la un club de noapte, numai la fete. Le cânt numai melodii de-ale mele”, a povestit Romeo Fantastick, la Antena Stars, în luna aprilie 2021.

În trecut, artistul a devenit cunoscut nu doar pentru manelele pe care le lansa, dar și pentru faptul că avea renume de Don Juan, fiind un adevărat cuceritor. Manelistul spunea că își amintește cu drag de vremurile în care se iubea cu mai multe femei și susține că a pierdut numărul iubitelor pe care le-a avut.

„Esența vieții din punctul meu de vedere este să te distrezi în fiecare zi. (...) Fetele săreau pe mine, îmi făceau ochi dulci. Am fost foarte selectiv în ceea ce privește femeile. Nu am avut niciodată legătură cu dansatoarele din jurul meu. La un moment dat aveam 26 personale. (...) Nu mai țin minte câte femei am avut. Au fost multe. 100 are un om normal, nu eu (...) Am avut serate exagerat de nebune, de erotism de n-ați văzut. Nu pot să vă povestesc la ora asta”, a mai povestit manelistul, potrivit Spy News.

Romeo Fantastik, deși a iubit multe femei, nu s-a căsătorit niciodată, dar are mai mulți copii cu mai multe femei. Chiar dacă nu le-a asigurat acestora o viață de familie, el a mărturisit că fiecare copil al său a beneficiat de pensie alimentară.

Ultima postare a manelistului de pe Facebook e cea din 31 decembrie 2021, când a postat o poză cu el și le-a urat un 2022 mai bun tuturor celor care îl urmăresc.

Cum arată noua iubită a lui Romeo Fantastik

Chiar dacă pe el îl cunoaște toată lumea pentru look-ul său unic, la care nu renunță de ani buni, pe iubita lui nu o știe prea multă lume. Ultima fotografie postată cu ea este din mai, iar Romeo se mândrea cu frumoasa brunetă pe nume Mădălina.

