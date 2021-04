Cum arată Cristina Șișcanu cu ochelari de tocilară. Ipostaza în care foarte puțini au văzut-o

Cristina Șișcanu este o prezență plăcută și surprinde de fiecare dată cu aparițiile sale din cadrul emisiunii „Mămici de pitici, cu lipici”, de la Antena Stars. De asemenea, frumoasa șatenă este foarte activă și pe rețelele sociale, unde își ține prietenii la curent cu cele mai importante noutăți din viața sa.

La vârsta de 36 de ani, Cristina arată de-a dreptul spectaculos și nu ezită să publice imagini pe contul său de Instagram, iar recent noul său look a atras toate privirile prietenilor virtuali.

Cum arată Cristina Șișcanu cu ochelari de tocilară

De curând, șatena a publicat pe contul oficial de Instagram o fotografie care a lăsat pe toată lumea cu gura căscată. Se pare că și-a dorit să își schimbe look-ul, însă nu a îndrznit să facă schimbări atât de mari, ci a apelat la o pereche de ochelari superbi, care îi scot în evidență atuurile fizice.

Un lucru este evident, Cristina Șișcanu se numără printre cele mai frumoase femeie din showbiz-ul românesc. Aceasta nu ezită să își arate formele apetisante. dar și frumoasele trăsături ale feței, pe care le evidențiază de câte ori are ocazia.

Ochelarii de tocilară la care a apelat o prind foarte bine și îi pun într-o lumină bună forma feței, cât și frumoasa culoare a ochilor.

"Sper să avem parte de soare săptămâna asta. 🤩", a fost descrierea pe care a folosit-o la poză.

Imaginea a strâns rapid mai bine de 1.000 de aprecieri și foarte multe comentarii din partea oamneilor care o apreciază.

Nici reacțiile pozitive ale celor 238 de mii de urmăritori nu au încetat să apară. Aceștia au ținut să îi mărturisească că îi stă foarte bine cu noul look, iar ochelarii săi sunt foarte drăguți.

"Ești cea mai frumoasă. Îți stă foarte bine" așa sau "Ai niște trăsături ale feței foarte frumoase", au fost câteva dintre mesajele oamenilor din mediul online, care și-au dorit să îi transmită complimente și laude pentru aspectul său fizic.

Cristina Șișcanu face parte din proiectul ”Mămici cu lipici”

La începutul lunii ianuarie, Cristina Șișcanu a dat un interviu pentru Observator. Aceasta a vorbit despre faptul că oamenii o pot vedea în cadrul emisiunii ”Mămici cu lipici” și că noul sezon al reality show-ului este de-a dreptul spectaculos.

”Mă bucur foarte tare să mă aflu aici. La sfârșitul anului trecut am spus gata, nu mai particip la niciun reality show pentru că este foarte solicitant. Este extrem de solicitant să participi la un reality show. Am zis gata, însă în momentul când a venit această propunere nu am putut refuza. Este un proiect foarte iubit de către cei de acasă și era vorba și despre Petra.", a mărturistit Cristina, entuziasmată și pregătită să facă față noilor provocări.

"Cred că va fi o experiență foarte frumoasă și constructivă pentru amândouă. Am vorbit cu Petra înainte să accept și a fost foarte încântată dovadă fiind faptul că la filmări se simte ca peștele în apă”, a mai povestit vedeta.