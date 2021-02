Cristina Șișcanu a luat o nouă decizie în privința aspectului său. Cum arată cu părul creț

Admiratorii de pe rețelele de socializare au reacționat imediat. Aceștia au ținut neapărat să îi spună Cristinei că este superbă și că i se potrivește de minune părul creț.

"Ce bine te prinde! Ești superbă." sau "Doamne, cât de frumoasă ești!", au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, semn că vedeta este îndrăgită și apreciată de un public numeros.

Cristina Șișcanu face parte din proiectul ”Mămici cu lipici”

La începutul lunii ianuarie, Cristina Șișcanu a dat un interviu pentru Observator. Aceasta a vorbit despre faptul că oamenii o pot vedea în cadrul emisiunii ”Mămici cu lipici” și că noul sezon al reality show-ului este de-a dreptul spectaculos.

”Mă bucur foarte tare să mă aflu aici. La sfârșitul anului trecut am spus gata, nu mai particip la niciun reality show pentru că este foarte solicitant. Este extrem de solicitant să participi la un reality show. Am zis gata, însă în momentul când a venit această propunere nu am putut refuza. Este un proiect foarte iubit de către cei de acasă și era vorba și despre Petra.", a mărturistit Cristina, entuziasmată și pregătită să facă față noilor provocări.

"Cred că va fi o experiență foarte frumoasă și constructivă pentru amândouă. Am vorbit cu Petra înainte să accept și a fost foarte încântată dovadă fiind faptul că la filmări se simte ca peștele în apă”, a mai povestit vedeta.

De asemenea, Cristina Șișcanu promite publicului o emisiune memeorabilă și îi încurajeze să urmărească ”Mămici cu lipici” pentru a trăi alături de ea și Petra una dintre cele mai frumoase experiențe din viața lor.

”Vreau ca telespectatorii să stea cu ochii vigilenți pe noi și vreau să decidă care e cea mai cea mămică dintre noi. Eu sunt convinsă că voi învăța foarte mult de la celelalte mămici, dar contează și părerile telespectatorilor.”, a mai adăugat ea.