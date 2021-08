Cum arată Cristina Șișcanu în costum de baie. Cât de mult a slăbit vedeta și ce "dietă" a ținut în vacanță

Cristina Șișcanu este foarte activă pe contul său de Instagram și își ține la curent umăritorii cu cele mai importante momente din viața sa. Vedeta a plecat în urmă cu o săptămână într-o vacanță exotică alături de familia ei, iar acest lucru a reprezentat un prilej tocmai bun de a se fotografia în costum de baie.

Imaginea cu superba șatenă de la plajă a întors toate privirile oamenilor din mediul online, iar descrierea în care vorbește despre "dieta" sa din vacanță le-a încântat pe fanele sale.

Cum arată Cristina Șișcanu în costum de baie și ce "dietă" a ținut în vacanță

Vedeta și-a obișnuit prietenii virtuali cu postările sale alături de fiica ei, însă de data aceasta a dus totul la un alt nivel și s-a lăsat footgrafiată într-un costum de baie alb, format dintr-o singură piesă. Ținuta senzuală i-a scos în evidență atuurile fizice, în special bustul generos, picioarele subțiri și talia de invidiat.

Cristina Șișcanu este foarte atentă la modul în care arată și are mare grijă de silueta sa. Aceasta a dezvăluit și secretul unui abdomen plat în vacanță.

"Da, în vacanță am mâncat și cartofi prăjiți. Să nu credeți că toată mâncarea din poză este doar pentru mine! 😂 În Franța mi-a plăcut creme brulee-ul, în Italia am mâncat aproape zilnic la prânz spaghetti alle vongole/pasta con vongole, iar în Grecia ador calamarii la grătar. Rezultatul: +1,9 kg într-o lună 😬. That’s it! În perioada care a mai rămas din august, restrâng porțiile și din septembrie mă apuc serios de treabă.

Întotdeauna există soluții: chiar se poate să te bucuri de vacanță fără restricții alimentare, iar apoi să intri la regim. Și tot așa! Aceasta este formula care funcționează în cazul meu. Important este să nu pui foarte multe kilograme în vacanță (depinde și cât durează vacanța 😀) căci apoi ai de tras 🤷🏽‍♀️", a spus vedeta despre metoda sa de slăbire.

Postarea nu a putut să treacă neobservată. Mai mult decât atât, imaginea a strâns mai bine de 2 mii de like-uri, semn că superba șatenă este apreciată și îndrăgită de foarte multe persoane pe rețelele sociale.

Nici reacțiile pozitive ale fanilor nu au încetat să apară. Aceștia au felicitat-o pentru ambiția sa de a-și menține aspectul fizic, dar și pentru frumusețea deosebită.

"Partea bună e că la vibe-ul tău, nu se văd cele aproape 2 kg în plus de care menționezi. Dacă nu spuneai, nu ne-am fi prins.", "Ești foarte sexi" sau "Ești superbă!", au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să îi transmită complimente și laude.

