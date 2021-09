Cum arată Elena, fiica Loredanei, când intră pe mâna stiliștilor. Frumoasa adolescentă o moștenește pe mama ei

Elena Boncea, fiica Loredanei Groza, semănă leit cu mama ei, moștenindu-I trăsăturile chipului și frumusețea. Tânăra în vârstă de 23 ani s-a transformat într-o adevărată domnișoară, iar mama ei se mândrește cu ea.

Loredana a postat în urmă cu puțin timp pe contul ei de Instagram un video cu Elena în care aceasta este machiată și coafată.

Elena, fiica Loredanei, este de o frumusețe rară

Frumoasa ei fiică poartă un machiaj complex, cu un cat eye spectaculos, făcut cu eyeliner și are sclipici pe pomeți și frunte. Cu niște buze pline, ca ale mamei sale, Elena a optat pentru un ruj nude.

Deși are un machiaj care o transformă într-o adevărată divă, Elena nu a uitat să fie copil și purta un tricou cu Donald Duck. La descrierea fotografiei, Loredana a scris “My Girl❤️‍🔥👄🦋💫 @private_elena_boncea #mybaby #proudmom #girlpower #sweetheart #hottie🔥”

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară, iar tânăra de 23 de ani a făcut furori pe contul de Instagram al mamei sale, primind mii de like-uri. De asemenea, mulți dintre urmăritorii Loredanei au lăudat-o pe frumoasa ei fiică și în comentarii.

“Ce frumoasă este Elena! ❤️”

“❤️❤️❤️superba ca și dv pupicii”

Citește și: Loredana, apariție spectaculoasă la nunta Simonei Halep. Artista a cântat la marele eveniment și a făcut senzație cu ținuta sa

“Frumoasa- same eye shape as you Lory - also, very artsy and confident in her skin! 😍” (Frumoasa – are aceeași formă a ochilor ca și tine, Lory, de asemenea, foarte artistică și este foarte încrezătoare în propria ei piele)

“Superba printesa ta”

Loredana în noul sezon X Factor

Delia, Loredana, Ștefan Bănică și Florin Ristei au aflat de ce grupuri de vor ocupa fiecare în parte. Astfel că, Răzvan și Dani i-au încurajat pe cei patru să ia plicurile care se aflau lipite de masa de la care aceștia jurizează și să citească pe rând ce categorie i-a fost oferită pentru a coordona în acest sezon.

Citește și: Care este adevărata poveste din spatele piesei "Bună seara, iubite!", interpretată de Ion Caramitru și Loredana

„Vreau să verificați fiecare dintre voi sub masă. Să scoateți și să arătați la cameră. Florin Ristei va conduce gategoria de Fete. Loredana va conduce categoria Mixt. Delia are Grupuri. Ștefan Bănică are Băieți”, au fost dezvăluirile făcute de prezentatori cu ajutorul celor 4 jurați.

Loredana și-ar fi dorit ea mai mult categoria de Băieți, însă categoriile au fost deja împărțite.

Pe parcursul celui de-al zecelea sezon, fanii X Factor vor avea ocazia să își exprime preferințele față de concurenți chiar în timpul reprezentației acestora, prin intermediul aplicației Antena 1.