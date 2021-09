Care este adevărata poveste din spatele piesei "Bună seara, iubite!", interpretată de Ion Caramitru și Loredana

Vestea că Ion Caramitru a murit a îndoliat o țară întreagă și o mulțime de vedete care au avut ocazia să îl cunoastă. Loredana se numără printre artiști care au avut ocazia să vorbească cu marele actor și să cânte alături de ele.

La scurt timp după moartea acestuia, artista a povestit cu emoție despre momentele frumoase petrecute alături de Ion Caramitru, despre sfaturile pe care le-a primit de la el, dar și despre povestea din spatele piesei "Bună seara, iubite!" pe care au interpretat-o împreună.

Care este adevărata poveste din spatele piesei "Bună seara, iubite!"

Piesa "Bună seara, iubite!" este compusă de Adrian Enescu pe versurile poetului Lucian Avramescu. Melodia a fost interpretată de Loredana și Ion Caramitru, iar lansarea ei a avut loc în 1987 și a avut parte de un real succes.

"Bună seara, iubite!" a devenit rapid un mare hit al acelei perioade, dar se numără printre cele mai cunoscute piese românești și în prezent. Chiar dacă foarte mulți îi pot fredona versurile, puțini sunt cei care cunosc povestea din spatele piesei.

Pe lângă mesajul de durere publicat de Loredana pe contul de Instagram, artista a decis să povestească în cadrul unei emisiuni televizate despre cum au reșit să cânte împreună și cât de perfect afost momentul.

"Am avut un șoc când l-am întâlnit la Sala Sporturilor. Nu știam că voi avea această surpriză, dar în momentul în care a început cântecul, dumnealui a apărut din culise recitând și a avut un moment, toți cei care au fost prezenți acolo și-l amintesc și acum. A fost un moment electrizant, a fost divin, am început să plâng, să mă frec la ochi pentru că nu-mi venea să cred că îl văd pentru prima oară.

Vocea lui este inconfundabilă și care îți trezește toate stările bucurie, tristețe, nostalgie, orice emoție reușea să transmită prin vocea, energia lui. Cred ca în momentul ala, a fost un moment în care m-a descoperit și l-am cunoscut și eu cu adevărat pentru că după aia am început să facem turnee împreună", a dezvăluit Loredana, vizibil emoționată și melancolică, potrivit viva.ro.

Artista a mai vorbit despre momentul în care l-a auzit pe Ion Caramitru cântând alături de ea, vocile lor îmbinându-se perfect. De asemenea, Loredana a știu că acela este momentul care îi va schimba total viața, lucru care s-a și întâmplat.

"În noaptea în care am înregistrat, atunci a fost o noapte extrem de lungă, sute de duble, eram epuizată, nu avem niciun fel de studii de canto… Încercarea mea și dorința de a ma depăși, când am auzit mixajul și când am văzut cum a reușit să îmbine vocea mea cu a lui Ion Caramitru, Adrian Enescu, recunosc că am început să plâng m-am simțit speriată într-un mod pozitiv. Simțeam că va veni un tsunami după acest cântec și parcă îmi era teamă să-l cânt pentru că știam că îmi va schimba viața acest cântec și asta s-a întâmplat", a mai adăugat ea, conform sursei citate mai sus.

Mai mult decât atât, Loredana a dezvăluit faptul că Ion Caramitru i-a oferit câteva sfaturi prețioase: "Să nu pun filtre atunci când sunt pe scenă și să transmit emoția, să fiu eu. Mi-a spus: "ai puterea să treci rampa și să nu-ți fie niciodată teamă să o folosești și să ai încredere în tine.""