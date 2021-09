X Factor 2021, 6 septembrie. Delia, Loredana, Florin Ristei și Ștefan Bănică află de ce categorie de concurenți se vor ocupa

Emoțiile au fost foarte mari, iar concurenții au aflat în categoria cărui jurat ar putea face parte. După ce invitații surpriză au deschis seara, Delia, Loredana, Ștefan Bănică și Florin Ristei au aflat de ce grupuri de concurenți se vor ocupa în acest sezon.

Delia, Loredana, Ștefan Bănică și Florin Ristei au aflat de ce grupuri de vor ocupa fiecare în parte. Astfel că, Răzvan și Dani i-au încurajat pe cei patru să ia plicurile care se aflau lipite de masa de la care aceștia jurizează și să citească pe rând ce categorie i-a fost oferită pentru a coordona în acest sezon.

„Vreau să verificați fiecare dintre voi sub masă. Să scoateți și să arătați la cameră. Florin Ristei va conduce gategoria de Fete. Loredana va conduce categoria Mixt. Delia are Grupuri. Ștefan Bănică are Băieți”, au fost dezvăluirile făcute de prezentatori cu ajutorul celor 4 jurați.

„Să începaa un X Factor ce nu poate fi ratat - X Factor 10”, a făcut vestea Dani Oțil.

Loredana și-ar fi dorit ea mai mult categoria de Băieți, însă categoriile au fost deja împărțite.

Despre sezonul 10 X Factor

Jurații Loredana, Ștefan Bănică, Delia și Florin Ristei vor avea parte de concurenți și spectacol de zece, iar emoțiile îi vor ține cu sufletul la gură atât pe ei, cât și pe cei de acasă. În acest sezon, cei 4 jurați au primit câte o echipă: Delia va coordona Grupurile, Ștefan Bănică va coordona Băieții, Loredana va avea categoria Mixt, iar Florin Ristei va avea echipa de Fete.

Pe parcursul celui de-al zecelea sezon, fanii X Factor vor avea ocazia să își exprime preferințele față de concurenți chiar în timpul reprezentației acestora, prin intermediul aplicației Antena 1.

La finalul fiecărei prestații, cei de acasă vor putea vedea pe Antena 1 rezultatul interacțiunilor și vor afla, astfel, dacă au fost sau pe aceeași lungime de undă cu jurații X Factor.

