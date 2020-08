Cum arată Feli fără pic de machiaj. Vedeta a renunțat complet la farduri: Comentariile fanilor au curs valuri pe Instagram

Naturală, cu zâmbetul pe buze, Feli este una dintre vedetele care nu obișnuiește să se machieze în mod excesiv, însă de data aceasta a renunțat complet la farduri și rimel. Cântăreața a postat pe contul său de Instagram o fotografie în care apare complet nemachiată.

Imaginea a strâns rapid mai bine de 10.000 de aprecieri, iar comentariile cu complimentele admiratorilor săi au curs valuri. "Ești foarte frumoasă, minunată", i-a scris una dintre fanele sale.

"Cineva sa intoarca timpul si sa ma duca inapoi in Vama Veche. Acolo acum nu demult am scris muzica frumoasa, am meditat si m-am bucurat de mine tare.

Zile pline cu soare si pe cer da’ si in suflet!❤️

Am primit de Sus inca o familie prin colegii mei artisti care m-au insotit in drumul spre o noua Feli. Sunt atata de recunoscatoare!✨", a scris Feli pe contul său de Instagram, în descrierea fotografiei în care apare complet nemachiată.