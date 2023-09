Cum arată fiica Narcisei Suciu. Daria are 25 de ani și este de o frumusețe răpitoare. Imaginea rară publicată de artistă

Narcisa Suciu are un singur copil, pe Daria, o tânără în vârstă de 25 de ani, care a fost crescută mai mult de artistă. Iată cât de mult seamănă cele două!

Narcisa Suciu este căsătorită din anul 2010 cu finlandezul Veikko Miettinen. Anterior, ea a fost într-o relație pasională cu colegul ei de trupă, chitaristul Daniel Crăciun, bărbatul cu care are și un copil, pe Daria, potrivit Viva.

Daniel era căsătorit atunci când a luat naștere povestea lor de dragoste. Și cu toate că acesta a divorțat între timp, cei doi nu și-au continuat povestea de dragoste. Iată cum arată astăzi fiica Narcisei Suciu!

Cum arată fiica Narcisei Suciu. Tânăra seamănă leit cu mama sa | Foto

Daria Crăciun s-a mutat în Finlanda de mai bine de zece ani, împreună cu mama sa. Însă, la vârsta de 19 ani, tânăra a plecat la facultate, astfel că a devenit independentă de cea care i-a dat viață, inclusiv financiar:

„Eu lucrez de la 19 ani de când m-am mutat de la mama. Am fost angrenată în tot felul de joburi și mi se pare foarte important pentru orice persoană tânără, nu contează dacă ești studenta sau nu! Trebuie să lucrezi, să încerci diferite chestii. Am lucrat pentru facultate, acum sunt mai mult freelancer pe video și foto. Cel mai recent am lucrat la două reclame. Orice este creativ, ce este vizual, eu zic că mă pricep, dar pe regie și cinematografie mi-ar plăcea să profesez mai mult.”, a dezvăluit Daria Crăciun într-un interviu pentru Fanatik.

Și cu toate că a crescut cu muzica mamei sale și se declară fanul numărul 1 al acesteia, Daria Crăciun nu a dorit să îi calce pe urme. Tânăra este pasionată de dans, artă și desen, dar după absolvire își dorește să meargă spre cinematografie:

„Atunci când toată lumea mă întreba dacă și eu cânt frumos ca mami, eu ziceam: <<nu, eu dansez>>. Ea mereu mi-a precizat că orice vreau să fac ea mă susține și este acolo pentru mine. Sunt studentă la arte. Desenul pentru mine este mai mult un hobby. Proiectul a fost relaxant și frumos, dar eu mai mult mă ocup cu foto și video. Eu aș vrea foarte mult să merg spre cinematografie. Cam acesta este visul meu. Regie, cinematografie. Sper să reușesc, dar mai este până atunci. Abia la anul voi termina facultatea.”, a declarat Daria Crăciun în cadrul interviului pentru Fanatik.

Daria Crăciun a mai dezvăluit că, în prezent, locuiește în Tampere, un oraș în sud-vestul Finlandei, împreună cu iubitul său:

„Sunt împreună cu iubitul meu de cinci ani. Când m-am mutat de acasă, m-am mutat cu el în Helsinki. Este o persoană minunată.”, a declarat Daria, fiica Narcisei Suciu, în același interviu.

Narcisa Suciu nu regretă relația cu tatăl fiicei sale: „Așa trebuia să se întâmple”

Narcisa Suciu a dat de înțeles că nu regretă povestea de dragoste cu Daniel, care era însurat atunci cu Amalia, pentru că n-ar mai fi existat Daria, fiica lor:

„Cred că am înțeles amândouă, fiind oameni mari, că eram tinere și nu înțelegeam exact ce înseamnă o familie, o promisiune sau să construiești o nouă familie. Să construiești o tânără familie nu cred că înțelegeam niciunul dintre noi trei. În ceea ce îi privește pe ei doi sau pe noi trei, nu cred că am avut remușcări, cred că am apucat să ne lămurim atunci, până să apară Daria, noi am apucat să lămurim tot, toți trei. După primul telefon în care sigur că am urlat una la cealaltă, pe urmă am avut discuții normale. Eu sunt un om care se ceartă cu argumente, eu nu prea ridic tonul, că nu-mi permit să-mi stric gâtul. Sunt convinsă că așa trebuia să se întâmple.”, a spus Narcisa Suciu, citată de Viva.

