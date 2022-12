Narcisa Suciu are un trecut mai puțin fericit. Cum l-a cunoscut pe actualul soț:„ Insista să ne căsătorim”

Se pare că la vârsta de 17, respectiv 24 de ani, Narcisa Suciu și-a pierdut părinții, iar, mai apoi, a fost la un pas de moarte, potrivit Viva.ro. Însă, interpreta și-a găsit speranța să meargă mai departe, iar, astăzi, pare că trăiește viața la care a visat, fiind stabilită în Finlanda, alături de bărbatul pe care l-a cunoscut pe internet.

Narcisa Suciu l-a întâlnit pe soțul său pe internet: „Mă onorează să îi port numele și să fiu parte din familia lor”

Narcisa Suciu și-a găsit dragostea chiar atunci când se aștepta mai puțin, însă, povestea este una, cu adevărat, specială. Se pare că o aplicație de întâlniri online a ajutat-o pe interpretă să intre în contact cu cel care avea să îi devină, mai târziu, soț.

Este vorba despre Veikko Miettinen, din Finlanda, care i-a demonstrat dragostea pe care i-o poartă încă de la început, potrivit aceleași surse citate mai sus. Cu toate acestea, Narcisa Suciu a cedat destul de greu în fața insistențelor și ale declarațiilor de dragoste. Deși s-au întâlnit de mai multe ori și au ajuns să se cunoască destul de bine, se pare că interpreta era destul de reținută:

„Veikko insista să ne căsătorim. Eu nu voiam și el a zis: <<bine înțeleg că ai avut 30 de ani destul de grei, o sa îți dau 30 de ani de liniște>>. Hai să mergem la starea civilă. Și a venit într-o zi și a zis: <<am rezolvat cu data, pe 8 martie>>. Mă onorează să îi port numele și să fiu parte din familia lor.”, a mărturisit Narcisa Suciu, citată de aceeași sursă menționată mai sus.

Narcisa Suciu a fost la un pas de moarte: „Mi-a salvat viața”

Pe lângă încercările la care au supus-o viața, se pare că Narcisa Suciu a trebuit să mai treacă printr-o experiență care i-a zdruncinat existența. A fost la un pas de moarte, însă medicii au făcut tot posibilul să o salveze, după ce îi dăduseră șanse mici de reușită:

„Apendicita. Eram în excursie la Polul Nord. Am simțit dureri, dar am crezut că e de la stat prea mult în mașină. Am mers și am cântat, apoi, la București. Mi-a fost rău. Luni când am ajuns la medic, mi-a zis medicul: <<Ați venit foarte târziu si sperăm să ne iasă!>>. Mi-a salvat viața. O să rămână parte din istoria mea. I-am zis, daca eu vreodată o să îmi văd nepoții, ți se datorează și ție, așa că poți să îmi ceri orice.”, a povestit Narcisa Suciu, citată de Viva.ro.

