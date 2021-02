Cum arată fiica Paulei Chirilă. Prezentatoarea de la Xtra Night Show are o fetiță superbă

Paula Chirilă este o actriță iubită de public. Pentru a avea profesia pe care o are astăzi Paula Chirilă a muncit din greu, mai ales că părinții nu au putut să o susțină financiar în perioada facultății.

Despre cariera îngreunată a frumoasei actrițe

Având în vedere că nu provine dintr-o familie înstărită și nu a avut parte de sprijin financiar, Paula s-a descurcat cu greu în facultate.

„Eu voiam să fiu artistă, cântăreață. I-am spus profesoarei mele că nu vreau la Drept, vreau la Teatru. Mi-a spus cât de greu e, ce trebuie făcut. Am dat pe ascuns la facultate. Tata era șomer, îi plăcea și băuturica, Dumnezeu să-l ierte, trăiam dintr-un salariu, al mamei. Era asistentă medivală. Deci nu putea să mă țină cu facultate. I-am spus când am luat examenul. M-am angajat asistentă la urgențe. Făceam gărzi, munceam noaptea, ziua cursuri. Nu e ușor la Urgență, accidente grave, sinucigași. Ieșeam de la spital, intram la cursuri la Facultate. Am văzut oameni care au murit în camera de gardă, tineri”, a mărtirisit Paula Chirilă pentru VIVA.