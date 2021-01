Cum arată George Burcea fără barbă. Deși e o schimbare minoră de look, bărbatul pare complet transformat

Cine este George Burcea

Toată lumea cunoștea faptul că George Burcea era fostul soț al artistei Andreea Bălan, însă foarte puțini știu că acesta este actor și mai scrie cărți din când în când.

În trecut, George Burcea avea o meserie total opusă actoriei.

"Sunt fost marinar, actualmente actor. Când am terminat liceul am dat la Universitatea Maritimă din Constanța, după care chiar am plecat pe mare. Am stat doi ani pe mare, apoi am revenit, am renunțat la faultatea de marinărie și am dat la Actorie.", a mărturisit acesta într-un interviu pentru publicația VIVA.

Actorul a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de Andreea Bălan, iar din rodul iubirii lor s-au născut doi copii, Ella și Clara, care sunt două fete superbe.

În urmă cu mai bine de un an, George și Andreea au decis să pună capăt căsniciei lor, însă își cresc în armonie cele două fete.

Bărbatul și-a refăcut viața alături de o Viviana Sposub, pe care a cunoscut-o în cadrul unei competiții televizate.