George Burcea, poză cu peste 7000 de aprecieri pe Instagram: “Dragostea mea”. Cine apare în imagine

Reacțiile fanilor nu au încetat să apară. Aceștia au ținut să îi mărturisească actorului ca a imortalizat unul dintre cele mai frumoase momente ale vieții.

"Cum te așteaptă draga de ea la poartă! Frumos că îți iubești atât de mult bunica." sau "Mi-ai adus aminte de copilărie, cunosc foarte bine strada, mergeam cu colindul pe acolo și ce fericire mai era pe atunci. Felicitări, George!", au fost câteva dintre comentariile frumoase ale oamenilor din mediul online, surprinși și bucuroși de gestul pe care l-a făcut actorul.

Cine este George Burcea

Toată lumea cunoștea faptul că George Burcea era soțul Andreei Bălan, însă foarte puțini știu că acesta este actor și mai scrie cărți din când în când.

În trecut, George Burcea avea o meserie total opusă actoriei. "Sunt fost marinar, actualmente actor. Când am terminat liceul am dat la Universitatea Maritimă din Constanța, după care chiar am plecat pe mare. Am stat doi ani pe mare, apoi am revenit, am renunțat la faultatea de marinărie și am dat la Actorie.", a mărturisit acesta pentru VIVA.

Actorul a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de Andreea Bălan, iar din rodul iubirii lor s-au născut doi copii, Ella și Clara, care sunt două fete superbe. Recent, George și Andreea au decis să pună capăt căsniciei lor, însă își cresc în armonie cele două fete.