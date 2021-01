Cum arăta Henry Cavill înainte să se umple de mușchi. Imaginile pe care fanii nu le cunosc

Henry Cavill (Henry William Dalgliesh Cavill), în vârstă de 37 de ani, și-a făcut un renume la Hollywood cu ajutorul unor producții precum Man of Steel, The Man from U.N.C.L.E. și cel mai recent proiect de succes al său, serialul The Witcher.

Deși Cavill are o înfățișare demnă de Superman, puțini știu cum arăta actorul înainte să ajungă cunoscut și să se umple de mușchi.

Cum arăta Henry Cavill înainte să fie faimos

Henry a crescut în Jersey, o insula ce aparține de Marea Britanie și a învățat la Școala Stowe, cu internat, scrie Looper.