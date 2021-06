Cum arată Jeni Nicolau la 53 de ani. Artista pare altă persoană după ce a slăbit 25 de kilograme - VIDEO

Pe 13 iunie 2021, Jeni Nicolau și-a sărbătorit aniversarea zilei de naștere, iar la petrecere au fost prezenți doar 10 invitați. Artista s-a bucurat de compania celor dragi în propria grădină, acolo unde a încins grătarele.

Întrebată de prezentatoarea Antena Stars ce dorințe are, Jeni Nicolau a răspuns: ”Îmi doresc ca familia mea și toți cei dragi mie să fie sănătoși și bine. A doua dorință a mea e să împart veselie, zâmbete și iubire. De curând, am scos o parodie special pentru femeile de 40-50-60 de ani. Se numește ”Bună rău”. Noi femeile nu avem vârstă, eu am trecut de 50, cu bucurie, cu dragoste.”

Cum arată Jeni Nicolau la 53 de ani

Chiar în ziua când a împlinit 53 de ani, Jeni Nicolau a postat pe contul său de Instragram un mesaj emoționant: ”Am fost binecuvântată sa trăiesc multe veri frumoase! Mi-au trecut frumos anii și sunt nerăbdătoare sa-i trăiesc pe cei care vin! Am evoluat odată cu lumea dar am rămas același Om simplu care și astăzi mai plânge când își strânge poza părinților la piept! Iubesc mult viața și iubesc mult oamenii! Vă mulțumesc tuturor celor care de-a lungul anilor, m-ați ajutat într-un fel sau altul, să devin omul care sunt astăzi! M-am născut marțea ,13 iunie dar întotdeauna mi-a purtat noroc! Îi mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru tot!”.

Artista a slăbit în ultima perioadă și arată impecabil fără cele 25 de kilograme pe care le-a pus din cauza problemelor de sănătate și stresului.

”Am încercat de-a lungul anilor să dăruiesc cu toată fiinţa mea. M-am golit de energie publicului, iar asta mi-a cauzat unele probleme. Am avut multe, multe kilograme în plus, scăpasem de sub control. Într-o perioadă aveam peste 30 de kilograme în plus şi consideram că nu mai am pentru cine să mai slăbesc. Dacă nu îmi luam un antrenator de fitness care să mă ajute, puteam să îmi pierd viaţa. Pentru că am luat o cură de slăbire de la cineva, în primele trei zile nu am mâncat nimic, apoi am mâncat celebra supă de varză, iar următoarele trei zile am luat nişte medicamente şi am ajuns direct în spital”, spunea, în urmă cu ceva timp, Jeni Nicolau, tot la Antena Stars.

