Cum arăta Jessica Simpson când era mică. Imaginea emoționantă care i-a înduioșat pe fani

”Ești ambițioasă, atât de mult încât știu că nu există nimic în această viață ce te-au putea doborî sau căruia să îi permiți să te doboare.!

”Niciodată nu te lași pentru că ai un spirit plin de determinare, ce va cuceri orice și pe oricine îți stă în cale!”

”Ești protectoare, rezistentă, persistentă, blândă, cu o percepție extraordinară, cu mintea limpede, înțeleaptă, atentă, cu puteri psihice, frumoasă, realistă, iubitoare, practică, sensibilă, care se bazează pe ea, plină de pasiune, loială, sinceră, amuzantă, care se roagă, întotdeauna o fashionista, o legendă de antreprenoriat și contagios de puternică,” a continuat Simpson mesajul.

”Mama, ești un conducător adevărat și conducătorul din mine recunoaște asta, la fel cum o fac și toți cei care ți-au ieșit în cale,” a mai scris Simpson. ”Domini și ești o șefă respectată, ce oferă și un cămin plin de compasiune, iubire, siguranță și grație. Acest lucru e foarte rar, așa cum ești și tu. Cu toată sinceritatea, ești cea mai muncitoare din toate timpurile și își aplaud puterea combinată cu înțelepciune, în orice circumstanțe.”

”După cum știi, sunt întrebată des cum de colecția noastră rămâne în topul brand-urilor de vedete, statornică și în continuă creștere...și răspunsul e simplu….TU! Tu nu-și încalci nicio promisiune prin acțiuni și prin loialitatea pe care o ai față de tine, menirea ta, familia ta și munca ta. Cu adevărat remarcabil.”

”Am fost cu adevărat binecuvântată în fiecare zi în care te-am avut lângă mine, te-am iubit și am fost iubită de tine. Modelul meu în viață are 61 de ani, așa că, de fapt, ai doar 7 ani și știu că îți place cifra 7! Doamne Dumnezeule, acesta va fi un an incredibil pentru tine și sunt atât de mândră să fiu alături de tine pentru tot!!!”

Jessica Simpson a încheiat mesajul pentru ziua mamei sale cu ”Te iubesc”. Atât imaginea rară, cât și cuvintele ei au fost apreciate de fani, ce nu au ezitat să umple secțiunea de comentarii cu urări de bine și aprecieri pentru vedetă și familia ei.