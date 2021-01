Pe el îl știe toată lumea, dar puțini au avut ocazia să o vadă pe ea. Cum arată mama lui Connect-R. E o prezența discretă

Pe lângă fotografia în care o îmbrățisează pe mama lui, cântărețul a mai adaugat și un mesaj emoționant, care a înduioșat inima fanilor.

"Ti-am iubit "La Steaua " Ti am iubit "Scrisoarea" Ti am iubit Luceafarul , Ti am iubit "Cand Marea ! Ti am iubit poezia , "dragostea si drama' Dar azi nu-i doar despre tine , Azi e despre Mama!! la multi ani Mama! Te iubesc ! Multumesc ! ... La multi ani Mihai Eminescu !", a scris el, vizibil plin de emoții și iubire.

Reacțiile pozitive ale fanilor au apărut imediat. Aceștia au ținut nepărat să îi mărturisească artistului că are o mamă senzațională și să îi ureze multă sănătate femeii care i-a dat viața unuia dintre cei mai apreciați cântăreți din România.

"Ce fețe fericite aveti! 💪🏻❤️👊🏻 să fiți sănătoși.", "Frumoasă familie!" sau "La mulți ani frumoși și sănătoși!!!! Să-ți trăiască mămica și tot ce este mai bun vă doresc!!!!", au fost câteva dintre comentariile oamenilor de pe rețelele de socializare, care au vrut să îi ofere artistului un gând bun.

Connect-R nu publică prea des fotografii cu familia lui, însă de aceasta dată fiind o premieră. Acesta își ține viața personală departe de lumina reflectoarelor și de ochii curioșilor, ducând o viață liniștită.