Cum arăta Kendall Jenner în copilărie. Bruneta care face parte din clanul Kardashian era adorabilă

De asemenea, noua sa pasiune este descoperirea unei băuturi perfecte cu tequila, iar de curând ea a lansat și un brand de băuturi alcoolice.

Bruneta care a strâns 156 milioane de urmăritori, devenind extrem de faimoasă după ce a apărut în show-ul Keeping Up with the Kardashians, postează adesea fotografii incendiare, în care știe cum să își pună în valoare formele, având o siluetă de invidiat.

Pentru a avea un trup fără cusur, frumoasa brunetă se antrenază din greu și are mereu grijă la alimentația ei.