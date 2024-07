Cum arată mama Caterinei, noua iubită a lui Alex Bodi. Mulți au crezut că sunt surori

Caterina Ciorba a intrat rapid în atenția publicului, după ce s-a aflat că este noua iubită a lui Alex Bodi. Nu a durat mult timp și s-a aflat și cine este mama tinerei, iar cei care au văzut imaginile cu ea au rămas mască.

După ce au apărut ipostazele incendiare cu Alex Bodi și noua lui iubită, în pat, s-a aflat imediat și cine este tânăra misterioasă care i-a sucit mințile omului de afaceri după despărțirea de Ema Uta.

Pe numele ei Caterina Ciorba, noua iubită a lui Alex Bodi este din Republica Moldova, dar s-a stabilit în Dubai alături de mama ei, Alina. Ambele sunt foarte urmărite în mediul online și mulți ar zice că cele două sunt surori și nicidecum mamă-fiică.

Cu ce se ocupă mama Caterinei, iubita lui Alex Bodi

Dacă pe Caterina a cunoscut-o deja toată lumea, nu putem spune același lucru și despre mama ei.

Alina are 39 de ani, însă are un aspect fizic de invidiat. Catrina și mama ei seamănă ca două picături de apă, iar mulți nici n-au zis că sunt mamă și fiică, ci mai degrabă surori. Femeia are o siluetă de invidiat, iar la aproape 40 de ani se poate lăuda cu o siluetă de puștoaică.

Mama Catrinei locuiește, alături de fiica ei, în Dubai, unde lucrează ca agent imobiliar, așa cum se recomandă pe rețelele de socializare, potrivit Cancan.

La fel ca fata ei, Alina este pasionată de călătorii și de destinații exotice, după cum se poate observa din imaginile postate pe rețelele de socializare. De asemenea, femeia nu duce lipsă de aprecieri, iar complimentele curg în secțiunea de comentarii de la fotografiile ei.

„Foarte frumoase! Parcă sunteți surori”, a scris un urmăritor.

Cine este și cu ce se ocupă Catrina, noua iubită a lui Alex Bodi

Ecaterina Ciorba este noua iubită a lui Alex Bodi. Tânăra din Republica Moldova are 20 de ani și este cunoscută în mediul online drept Kathryn C, însă apropiații îi spun Caterina.

Pe lângă faptul că este o influenceriță cunoscută în țara ei, aceasta este și model în Dubai, potrivit Cancan.

Fotografiile și campaniile pe care le filmează sunt dovada că noua iubită a lui Alex Bodi duce o viață de lux peste hotare. Tânăra din Republica Moldova este pasionată de vacanțe și călătorește în tot felul de destinații scumpe, după cum se poate observa din imaginile pe care le postează pe rețelele de socializare.

Potrivit Spynews, ea a devenit virală, mai ales pe TikTok, datorită unor videoclipuri în care apare alături de mama ei. Caterina îi seamănă leit femeii care i-a dat viață și au o relație apropiată.

