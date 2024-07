Alex Bodi și noua lui iubită au fost opriți de Poliția de Frontieră. Cei doi plecau în vacanță în Mykonos

Omul de afaceri a răbufnit din cauza unei angajate care i-ar fi spus că nu au locuri în avion. Iată cum s-a ajuns la intervenția echipajului de poliție!

În această dimineață, Alex Bodi și Catrina, noua lui iubită, au fost opriți de un echipaj al Poliției de Frontieră chiar înainte de a se îmbarca în avionul cu care au ajuns în cele din urmă la Mykonos pentru o vacanță de neuitat.

Situația nu l-a surprins deloc pe omul de afaceri și a răspuns tuturor întrebărilor pe care le-au pus oamenii legii, chiar dacă înainte de acest lucru a fost o situație destul de critică.

Citește și: Cine este Catrina, noua iubită a lui Alex Bodi. A dat-o uitării pe Ema Uta pentru o tânără de 20 de ani

Iată ce s-a întâmplat pe aeroport și de ce a fost chemat un echipat de poliție!

Articolul continuă după reclamă

Alex Bodi și noua lui iubită au fost opriți de Poliția de Frontieră

Potrivit Can Can, afaceristul a fost înconjurat de Polițiștii de Frontieră care, în cele din urmă, l-au reținut pentru câteva minute.

Se pare că totul a plecat de la check-in, unde o angajată l-ar fi enervat atât de tare, încât Alex Bodi ar fi avut o replică pe care doamna respectivă a considerat-o periculoasă.

Mai exact, angajata aeroportului le-ar fi spus celor doi îndrăgostiți că nu au bilete și că nu pot urca în avion, iar afaceristul ar fi reacționat pe măsură!

„Am ajuns cu bine în Mykonos, dar au fost niște probleme în aeroport, înainte de decolare. O doamnă de la bilete ne-a făcut probleme. A fost abuzivă, nu mi-a vorbit deloc frumos. Mi-a spus că eu nu am bilete, că nu am loc în avion, deși i-am explicat că făcusem rezervările. Mi-a spus să mă dau deoparte, că sunt alții care așteaptă. Eu i-am spus c-o scot prin geam, dacă nu plec în Mykonos. Sigur, am glumit, n-o scoteam…

Mi-a spus apoi că va chema Poliția și a chemat-o. Cu polițiștii a fost un dialog civilizat, oamenii m-au întrebat care e problema, eu le-am explicat totul. Mi-au spus să mă liniștesc, că sunt mereu plângeri de genul ăsta, că e tensiune, lumea e încordată. Câteva minute a durat discuția, apoi am urcat în avion. Totul s-a rezolvat”, a povestit Alex Bodi pentru sursa citată anterior.

Citește și: Ce spune Alex Bodi după ce a petrecut 2 seri la rând alături de Bianca Drăgușanu, deși au divorțat în urmă cu 4 ani

Astfel, Alex Bodi și noua sa iubită se pot bucura acum de o vacanță de neuitat pe care și-o vor petrece alături și de fiica afaceristului. Se pare că, deși relația lor este destul de recentă, bărbatul nu a văzut un impediment din a le face cunoștință celor două.

Cine este Catrina, noua iubită a lui Alex Bodi

Omul de afaceri și-a găsit din nou fericirea în brațele unei șatene din Republica Moldova, care are o comunitate impresionantă pe rețelele sociale.

Ecaterina Ciorba are 20 de ani și este cunoscută în mediul online drept Kathryn C, însă apropiații îi spun Caterina.

Pe lângă faptul că este o influenceriță cunoscută în țara ei, aceasta este și model în Dubai, potrivit sursei citate mai sus.

Tânăra din Republica Moldova este pasionată de vacanțe și călătorește în tot felul de destinații scumpe, după cum se poate observa din imaginile pe care le postează pe rețelele sociale.

Caterina Ciorba ar fi fost căsătorită la o vârstă fragedă, dar a divorțat destul de repede.

Potrivit Can Can și Spynews, ea ar fi fost cuplată cu un om de afaceri tot din Republica Moldova, care ar fi călcat strâmb cu Andreea Bostanica.

Pe 17 aprilie 2023, Caterina Ciorba ar fi fost cerută în căsătorie de bărbatul respectiv, însă pe data de 28 iulie 2023, acesta ar fi plecat cu Andreea Bostănică în Mykonos, cu avionul lui privat.

Ei ar fi petrecut câteva zile în Grecia, iar, la o lună distanță, Caterina și iubitul ei s-ar fi căsătorit. Aceștia postau și primele imagini de la nuntă, doar că povestea n-a durat mult timp. S-a zvonit că motivul separării ar fi fost chiar episodul în care bărbatul a înșelat-o cu Andreea Bostănică, mai notează sursele citate.

Citește și: Cu cine s-a întâlnit Alex Bodi, imediat după ce a rupt logodna cu Ema Uta