Cum arată mama lui Răzvan Babană. Asemănarea dintre ei este izbitoare

Răzvan Babană are o mamă care îi seamănă perfect, iar fanii acestuia au ținut să-i transmită acest lucru. După ce a mers cu cu ea la un salon de înfrumusețare, Răzvan Babană s-a mândrit cu cât de frumoasă este mama lui.

Răzvan Babană, imaginea rară cu mama lui. Cât de bine seamănă cei doi

Răzvan Babană a publicat o fotografie cu mama lui pe rețelele de socializare, iar fanii săi au fost uimiți de asemănarea izbitoare dintre cei doi. Femeia care i-a dat viață este foarte frumoasă, iar prietenii virtuali ai lui Răzvan au ținut să-i transmită acest lucru.

Răzvan Babană este cunoscut pentru aparițiile sale excentrice și extravagante. Acesta s-a făcut remarcat la Chefi la cuțite, iar mai apoi la Splash! Vedete la apă și în emisiunea lui Nea Marin: Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară.

„La mulți ani,mami!❤️ Ești tot, te iubesc!”, a fost mesajul pe care l-a scris acesta pe rețelele de socializare, în dreptul fotografiei pe care a publicat-o alîături de mama lui.

Plin de energie, cu o doză uriașă de optism și gata oricând să accepte o provocare și să iasă din ea cu un zâmbet larg, Răzvan Babană a fost poate unul dintre cei mai îndrăgiți concurenți din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”.

Răzvan Babană, dezvăluiri despre trecutul său. Cu ce se ocupă acum

La scurt timp de la decizia luată de nea Marin în ceea ce privește desfășurarea evenimentului din satul Malaia, Răzvan Babană a făcut câteva mărturisiri despre viața sa, dar și despre cum a început să lucreze ca organizator de evenimente.

„Am început să fac evenimente de acum 11 ani, de când am observat că nu relaționez foarte bine cu ceea ce vor părinții mei să fac. În momentul în care am simțit că mi se pun niște bariere și că va trebui să fac ceva ce eu nu vreau, am spus stop joc. Mi-am început viața de la zero, chiar dacă aveam de toate. Nu am început să fac evenimente așa deodată”, a dezvăluit el.

Răzvan Babană este foarte discret în ceea ce privește viața personală, însă de data aceasta „și-a luat inima în dinții” și a dat cărțile pe față. De asemenea, acesta i-a oferit și câteva sfaturi lui nea Marin pentru târgul pe care trebuie să-l organizeze.

Un lucru este cert, fostul concurent Chefi la cuțite câștigă acum sume impresionante din meseria pe care o are.

