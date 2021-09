Răzvan Babană i-a amuzat pe urmăritori cu poziția în care s-a fotografiat la Splash! Vedete la apă

Răzvan Babană, simpaticul concurent de la Splah! Vedete la apă este foarte îndrăgit de mulți români pentru felul său dezinvolt, dar și pentru autoironia de care dă dovadă.

Acesta a făcut show pe televizor de fiecare dată când a apărut și continuă să surprindă cu spontaneitatea dar și cu glumele sale.

Cum s-a lăsat fotografiat Răzvan Babană, la Splash! Vedete la apă

De curând, Răzvan Babană a postat o fotografie de la Splash! Vedete la apă, iar ipostaza în care s-a lăsat surprins a stârnit râsete, însă nu doar atâtâ, ci și descrierea a fost pe cinste: "Hai că nu ne doare nimic!😂💦".

Imaginea a strâns numeroase aprecieri, dar și comentarii de la persoanele care îl apreciază.

Cineva i-a scris: "Buna Răzvan sunt un fan de al tau. Îți apreciez toată munca și sa stii ca te ador mult și sunt cu tine de la început pana la sfarsit. Ai grija de tine", dar și alți fani s-au făcut remarcați prin complimentele oferite vedetei.

Acesta a făcut show total la Splash! Vedete la apă cu o ținută extravagantă și un dans pe manele, chiar înainte de a sări. Juriul a apreciat momentul său.

Răzvan Babană a făcut un show complet la Splash! Vedete la apă după ce a reușit să surprindă pe toată lumea cu un număr de dans special.

Răzvan Babană a știut cum să-și facă simțită prezența la Splash! Vedete la apă în modul său special și plin de umor. Jurații l-au numit sarea și piperul acestei ediții. Chef-ul a avut curajul de a sări de la 5 metri, deși i-a păcălit pe toți că o va face de la 3.

„Pentru cei care nu mă cunsoc, adică 1% din țară, eu sunt Babană. Am 27 de ani și sunt organizator de eveniemtne și bucătar. Sunt excentic, sunt tot ceea ce vreți să vedeți.

Am venit sla Splash că mor de frică, nu știu să înot. Eu nu știu nimic despre apă.

Citește și: Chefi la cuțite, 14 martie 2021. Răzvan Babană s-a întors cu o surpriză uriașă pentru chefi

Doar că fac 7 dușuri pe zi, alt contact nu am cu apa. Am zis că dacă nu vin la Splash să-mi înving fricile, unde anume. La 10 metri credeam că nu mai pot trăi. Tremuram de frică.

Eu în viața asta sunt un învingător. Mi-am pus două centuri, să ies din apă. Ceea ce se întâmplă aici e rupt din filmele de groază. Eu nu știu dacă apuc ziua doi. Eu voi fi o operă de artă. Nu am nicio emoție. Trebuie să menționez că habar nu am să înot. Am văzut că sună cine trebuia să sune și am zis da, vin”, a fost declarația plină de umor a lui, înainte de a sări în apă.

Citește și: Răzvan Babană de la Chefi la cuțite, surpriză uriașă pentru fani! „Chefii nu mi-au dat cuțitul de aur, dar l-am primit acum”

Despre noul sezon al emisiunii „Splash! Vedete la apă”

Concurenții vor parcurge antrenamente istovitoare alături de instructori pentru a-și face curaj să sară de pe platformele cu înălțimi de 3, 5, 7 sau chiar și 10 metri ale unui bazin olimpic. Cum se vor descurca aceștia și ce note vor primi din partea celor patru jurați, cei de acasă pot afla începând de sâmbătă și duminică, de la 20.00, la Antena 1.

Nea Mărin, Iulia Albu, Jean de la Craiova și antrenorul Bogdan Ioniță vor acorda câte o singură notă pentru fiecare concurent.

Citește și: Cum arăta Răzvan Babană cu codiță și cercel?! Imagini nemaivăzute

La finalul fiecărei ediții, cel mai curajos concurent și autorul celei mai spectaculoase sărituri va fi ales de membrii juriului pentru a se califica în marea finală a celui mai răcoritor show al verii. De partea cealaltă, Ramona Olaru, Anna Lesko şi Răzvan Fodor se alătură echipei în calitate de prezentatori, în timp ce Paula Chirilă şi Romică Ţociu vor avea misiunea de a ţine sub observaţie concurenţii pe parcursul spectaculosului concurs al săriturilor în apă!

Urmărește „Splash! Vedete la apă” pe AntenaPlay!