Cum arată și cu ce se ocupă părinții Emmei Răducanu, câștigătoarea US Open 2021. Cum a fost revederea cu ei după turneu

Numele Emmei Răducanu e pe buzele tuturor după victoria de la US Open 2021. Marile companii se bat pentru ea, pentru că specialiștii consideră că are un potențial uriaș de marketing.

Recent, tenismena a fost chemată la Met Gala, apoi, la Săptămâna Modei de la Londra,și a devenit ambasador pentru un brand celebru de bijterii, Tiffany & Co, urmând să semneze și alte contracte uriașe.

Cum arată și cu ce se ocupă părinții Emmei Răducanu, câștigătoarea US Open 2021

Despre familia Emmei Răducanu nu se cunosc atât de multe. Tenismena de 18 ani s-a născut în Canada, Toronto, locuiește în Marea Britanie, iar părinții ei provin și ei din țări diferite: tatăl este român, iar mama ei este chinezoaică. De asemenea, bunica paternă a ei locuiește în România, în București. Tot din București a plecat și tatăl Emmei Răducanu, imediat după ce a absolvit Facultatea de Construcții.

Când Emma avea doi ani, părinții ei s-au mutat în Anglia din Canada, iar la scurt timp, tatăl ei și-a schimbat numele din "Ion" în "Ian" Răducanu. The Times scrie că tatăl Emmei Răducanu lucrează în domeniul finanțelor și la fel și mama ei, Renne. Totodată, tatăl tinerei sportive ar fi fost cel care s-a ocupat îndeaproape de pasiunea ei, tenisul, deși Emma a încercat mai multe sporturi până să decidă să se concentreze asupra tenisului.

La revenirea după victoria US Open 2021 acasă, în Bromley, sudul Londrei, părinții Emmei Răducanu au fost extrem de fericiți să o revadă, a scris The Times. Tenismena a spus despre ei că sunt "cei mai mari critici" și sunt "greu de mulțumit", atât că de data aceasta ei nu au avut ce să îi reproșeze: a adus în Marea Britanie trofeul US Open 2021, pentru prima dată după câteva decenii.

În ziua reîntoarcerii acasă, fotografii englezi le-au făcut Emmei și tatălui ei câteva fotografii. Sportiva a fost încântată, a zâmbit camerei foto, și la fel a părut și tatăl ei, Ian Răducanu. Mama Emmei nu a vrut să fie fotografiată și nu și-a făcut apariția.

Totodată, Emma Răducanu a dezvăluit că îi va lăsa pe părinții ei să se ocupe de premiul cel mare câștigat la US Open 2021, cele peste două milioane de euro, se arată în acest articol.

"O să las lucrul acesta în seama părinților mei, ei vor avea grijă de asta. Nici nu am mers la shopping încă", a spus sportiva, întrebată ce va face cu banii obținuți în urma victoriei.

Ce mesaj a transmis Lewis Hamilton pentru Emma Răducanu după finala de la US Open 2021. Imaginea pe care a publicat-o pe Internet

Emma Răducanu a impresionat cu talentul să remarcabil în finala de la US Open 2021. Sportiva a reprezentat Marea Britanie și a devenit primul jucător, indiferent de gen, care câștigă un turneu de Grand Slam venind din calificări.

Printre cei care au urmărit cu sufletul la gura turneul de tenis se numără și Lewis Hamilton, care a rămas impresionat de abilitățile sportivei.

Campionul mondial en titre din Formula 1, Lewis Hamilton, a transmis un mesaj pentru Emma Răducanu după finala turneului de tenis din Statele Unite. El a publicat o imagine cu sportiva, care ține în mână trofeul de la US Open și steagul britanic, prin intermediul unui InsaStory.

"Wow, visele chiar devin realitate! Felicitări, Emma Răducanu! Urmează și alte trofee", a scris pilotul de Formula 1, Lewis Hamilton.

